Nueva grabación del Himno Nacional será presentada por el presidente Abinader en vivo aquí

En un acto solemne, Luis Abinader inaugurará la actualización sonora del Himno Nacional; el evento se transmitirá en vivo para todo el país.

Santo Domingo. Esta noche, el presidente Luis Abinader encabezará el acto de presentación de una nueva regrabación del Himno Nacional en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional. La actividad contará también con la presentación de un documental que documenta todo el proceso creativo.

Transmisión en vivo: El evento será transmitido en vivo por los canales oficiales del Gobierno.

Lugar: Salón Las Cariátides, Palacio Nacional
Hora de inicio: hoy a las 7:00 p.m.

