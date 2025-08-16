Entre las víctimas se contabilizan 108 niños; ONG atribuyen la crisis a bloqueos y falta de entrada de ayuda humanitaria.

Escalada de muertes por desnutrición

Jerusalén, (EFE).- Once personas más, incluido un niño, fallecieron este viernes en Gaza “por hambruna y desnutrición”, lo que eleva a 251 el número de muertes registradas desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, según informó el Ministerio de Sanidad gazatí, bajo control de Hamás.

De las víctimas, 108 eran menores de edad, lo que refleja la gravedad de la crisis que golpea a la población civil en medio del conflicto.

Bloqueo y escasez de suministros

Las organizaciones humanitarias atribuyen el repunte de muertes a las consecuencias del bloqueo total impuesto por Israel durante 11 semanas —entre el 2 de marzo y el 19 de mayo— que impidió la entrada de alimentos, medicamentos y combustible.

Aunque tras la presión internacional Israel autorizó a finales de julio “pausas humanitarias” en determinadas rutas para permitir la entrada de ayuda, las autoridades locales denuncian que gran parte de los cargamentos son saqueados por civiles desesperados y bandas armadas antes de poder ser distribuidos.

Ayuda insuficiente

De acuerdo con agencias humanitarias, para atender las necesidades mínimas de la población deberían entrar 500 camiones diarios con unas 25 toneladas cada uno.

Los datos oficiales israelíes señalan que en junio entraban entre 50 y 100 camiones diarios; tras las pausas humanitarias la cifra subió a 200, y actualmente se sitúa en torno a 300. Sin embargo, el Gobierno de Gaza cuestiona esas cifras y asegura que la cantidad efectiva de ayuda es mucho menor.