25.8 C
Santo Domingo
domingo, agosto 17, 2025
InicioNoticiasMueren 11 personas más por hambre en Gaza; ya son 251 desde...
Noticias

Mueren 11 personas más por hambre en Gaza; ya son 251 desde octubre

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

 

Entre las víctimas se contabilizan 108 niños; ONG atribuyen la crisis a bloqueos y falta de entrada de ayuda humanitaria.

Escalada de muertes por desnutrición

Jerusalén,  (EFE).- Once personas más, incluido un niño, fallecieron este viernes en Gaza “por hambruna y desnutrición”, lo que eleva a 251 el número de muertes registradas desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, según informó el Ministerio de Sanidad gazatí, bajo control de Hamás.

De las víctimas, 108 eran menores de edad, lo que refleja la gravedad de la crisis que golpea a la población civil en medio del conflicto.

Bloqueo y escasez de suministros

Las organizaciones humanitarias atribuyen el repunte de muertes a las consecuencias del bloqueo total impuesto por Israel durante 11 semanas —entre el 2 de marzo y el 19 de mayo— que impidió la entrada de alimentos, medicamentos y combustible.

Aunque tras la presión internacional Israel autorizó a finales de julio “pausas humanitarias” en determinadas rutas para permitir la entrada de ayuda, las autoridades locales denuncian que gran parte de los cargamentos son saqueados por civiles desesperados y bandas armadas antes de poder ser distribuidos.

Ayuda insuficiente

De acuerdo con agencias humanitarias, para atender las necesidades mínimas de la población deberían entrar 500 camiones diarios con unas 25 toneladas cada uno.

Los datos oficiales israelíes señalan que en junio entraban entre 50 y 100 camiones diarios; tras las pausas humanitarias la cifra subió a 200, y actualmente se sitúa en torno a 300. Sin embargo, el Gobierno de Gaza cuestiona esas cifras y asegura que la cantidad efectiva de ayuda es mucho menor.

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Alerta de viaje de EE.UU. golpea a Acapulco y Guerrero: hoteleros temen freno al turismo
Artículo siguiente
Protestas en EE.UU. contra plan de Trump para rediseñar mapa electoral en Texas

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Mi preocupación por la gente me trajo a Punta Catalina”, dice Abinader

Noticias 0
Nizao, Peravia. El presidente Luis Abinader recorrió las instalaciones...

Nueva grabación del Himno Nacional será presentada por el presidente Abinader en vivo aquí

Noticias 0
 En un acto solemne, Luis Abinader inaugurará la actualización...

COE emite alerta amarilla en la costa norte por efectos del huracán Erin categoría 5

Noticias 0
El organismo advierte sobre oleaje peligroso, aguaceros y tormentas...

¿Qué pasó esta semana?

Beca Warner Music Latina 2025 impulsa a Arlen Borrego y reconoce jóvenes dominicanos

Entretenimiento 0
La trompetista cubana Arlen Borrego recibe la prestigiosa Beca...

Greg Abbott advierte que arrestará a legisladores demócratas ausentes en Texas

Noticias 0
El gobernador republicano amenaza con años de detenciones si...

Autoridades decomisan 43 paquetes de cocaína en Puerto Multimodal Caucedo

Noticias 0
Santo Domingo.- La Dirección Nacional de Control de Drogas...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group