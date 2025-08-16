Los líderes de EE.UU. y Rusia negociaron más de tres horas sin anunciar acuerdos concretos y con un inusual hermetismo en su declaración conjunta

Anchorage (EE.UU.), (EFE).– El contraste entre las sonrisas y gestos cercanos al inicio del encuentro y la seriedad en la declaración final conjunta entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario ruso, Vladímir Putin, ha elevado las especulaciones sobre lo ocurrido durante las más de tres horas de negociaciones en Alaska.

Trump recibió a Putin este viernes en la cumbre de Anchorage con semblante relajado, sonriente y hasta lo invitó a recorrer parte del trayecto en su limusina presidencial. Sin embargo, tras la extensa reunión, ambos líderes aparecieron con gestos serios, ofrecieron declaraciones breves y sin detalles, y no aceptaron preguntas de la prensa.

El nerviosismo fue evidente entre miembros de la delegación estadounidense, como el enviado especial Steve Witkoff, quien ingresó visiblemente ansioso a la sala de prensa para luego retirarse con prisa. También la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y el director de comunicaciones, Steve Cheung, mostraron tensión antes de la breve comparecencia de apenas doce minutos.

Trump se limitó a calificar la reunión como “extremadamente productiva” y aseguró que ambos gobiernos desean avanzar hacia la paz en Ucrania. Los responsables de finanzas y cooperación económica de ambas delegaciones evitaron dar declaraciones al abandonar la base militar de Elmendorf-Richardson.

El único acceso cercano a lo discutido lo tuvo el presentador de Fox News Sean Hannity, quien entrevistó a Trump inmediatamente después del encuentro. No obstante, el mandatario se resistió a dar detalles.

“La reunión fue muy bien y puede que tengamos un buen resultado, pero no quiero hablar de esto. No la debería estar haciendo, pero está bien”, respondió el presidente estadounidense.