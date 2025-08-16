El 86 % de los dominicanos de 65 años o más recibe protección de salud; cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares concentran el mayor gasto

Santo Domingo.– El Seguro Nacional de Salud (Senasa) informó que más de 1.2 millones de adultos mayores en República Dominicana cuentan con cobertura médica a través de la institución, lo que representa el 86 % de la población de 65 años o más.

El estudio “Vivir Mejor en Tiempos de Cambios: La Realidad del Adulto Mayor en el Aseguramiento en Senasa en el período 2020-2024” reveló que el 8.3 % de los dominicanos pertenece a este grupo etario.

El director de Senasa, Santiago Hazim, aseguró que las estadísticas permiten ajustar políticas y fortalecer la atención. “Todo lo que llega a Senasa vuelve directamente a la población. Estos datos nos ayudan a mejorar las acciones presentes y futuras en materia de cobertura”, afirmó.

Entre 2020 y 2024, el gasto autorizado para adultos mayores creció hasta un 15 % anual. Los principales rubros corresponden al cáncer (RD$12,200 millones), enfermedades cardiovasculares (RD$9,900 millones) y diabetes y otras enfermedades metabólicas (RD$6,400 millones).

El informe subraya que el 94 % del gasto en este grupo se concentra en 13 enfermedades, con alta participación de clínicas privadas (25 %), proveedores farmacéuticos (15 %) y centros de alto costo (13 %).

Frente a este escenario, Senasa propone reforzar la atención primaria, ampliar la red de geriatría, crear rutas clínicas especializadas y promover la prevención y detección temprana de enfermedades.

El organismo concluye que sostener la cobertura de los adultos mayores requiere planificación basada en evidencia, políticas diferenciadas y equilibrio entre calidad, equidad y sostenibilidad financiera.