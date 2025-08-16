25.8 C
Santo Domingo
domingo, agosto 17, 2025
InicioNoticiasMás de 1.2 millones de adultos mayores tienen cobertura médica de Senasa
Noticias

Más de 1.2 millones de adultos mayores tienen cobertura médica de Senasa

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Hazim destaca avances del Senasa en crecimiento y transparencia

El funcionario resalta certificaciones internacionales que refuerzan la ética...
Noticias

Leonel Fernández exige auditoría a Senasa tras denuncias de crisis financiera

El expresidente acusa al Gobierno de utilizar programas sociales...
Noticias

Presidente Abinader afirma que no hay déficit en Senasa y garantiza cobertura actual

El mandatario responde a denuncias de crisis financiera en...

 

El 86 % de los dominicanos de 65 años o más recibe protección de salud; cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares concentran el mayor gasto

Santo Domingo.– El Seguro Nacional de Salud (Senasa) informó que más de 1.2 millones de adultos mayores en República Dominicana cuentan con cobertura médica a través de la institución, lo que representa el 86 % de la población de 65 años o más.

El estudio “Vivir Mejor en Tiempos de Cambios: La Realidad del Adulto Mayor en el Aseguramiento en Senasa en el período 2020-2024” reveló que el 8.3 % de los dominicanos pertenece a este grupo etario.

El director de Senasa, Santiago Hazim, aseguró que las estadísticas permiten ajustar políticas y fortalecer la atención. “Todo lo que llega a Senasa vuelve directamente a la población. Estos datos nos ayudan a mejorar las acciones presentes y futuras en materia de cobertura”, afirmó.

Entre 2020 y 2024, el gasto autorizado para adultos mayores creció hasta un 15 % anual. Los principales rubros corresponden al cáncer (RD$12,200 millones), enfermedades cardiovasculares (RD$9,900 millones) y diabetes y otras enfermedades metabólicas (RD$6,400 millones).

El informe subraya que el 94 % del gasto en este grupo se concentra en 13 enfermedades, con alta participación de clínicas privadas (25 %), proveedores farmacéuticos (15 %) y centros de alto costo (13 %).

Frente a este escenario, Senasa propone reforzar la atención primaria, ampliar la red de geriatría, crear rutas clínicas especializadas y promover la prevención y detección temprana de enfermedades.

El organismo concluye que sostener la cobertura de los adultos mayores requiere planificación basada en evidencia, políticas diferenciadas y equilibrio entre calidad, equidad y sostenibilidad financiera.

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Abinader cumple un año de su segundo mandato con énfasis en políticas migratorias hacia Haití
Artículo siguiente
Misterio en la cumbre de Alaska: Trump y Putin muestran sonrisas al inicio y silencio al final

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Mi preocupación por la gente me trajo a Punta Catalina”, dice Abinader

Noticias 0
Nizao, Peravia. El presidente Luis Abinader recorrió las instalaciones...

Nueva grabación del Himno Nacional será presentada por el presidente Abinader en vivo aquí

Noticias 0
 En un acto solemne, Luis Abinader inaugurará la actualización...

COE emite alerta amarilla en la costa norte por efectos del huracán Erin categoría 5

Noticias 0
El organismo advierte sobre oleaje peligroso, aguaceros y tormentas...

¿Qué pasó esta semana?

¡Fiesta Épica! Wason, Chimbala y Miriam Cruz en la Restauración

Entretenimiento 0
Celebra en familia el aniversario de la Restauración con...

Barcelona arranca LaLiga con triunfo 0-3 ante Mallorca en un partido marcado por la polémica y expulsiones

Deportes 0
Raphinha, Ferran Torres y Lamine Yamal firmaron los goles...

Conmemoran en Santiago el 162 aniversario de la Restauración de la República

Noticias 0
Autoridades civiles, militares y religiosas encabezaron actos patrióticos en...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group