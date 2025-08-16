La campeona olímpica dominicana ganó en el Memorial Kamila Skolimowska de Polonia con un tiempo de 49.18 segundos

Redacción deportes, 1 (EFE).– La dominicana Marileidy Paulino, campeona olímpica de 400 metros, impuso su hegemonía y consiguió su tercera victoria en la Liga Diamante 2025 al dominar el Memorial Kamila Skolimowska celebrado en Silesia (Polonia).

Paulino tuvo que emplearse a fondo para vencer a la bareiní de origen nigeriano Salwa Eid Naser, campeona del mundo en Doha 2019, quien finalizó segunda con 49.27. La velocista dominicana había triunfado este año en París y Mónaco, y ahora sumó otra victoria con un tiempo de 49.18 segundos, frente a la mejor marca de Naser en la temporada (48.67 en Kingston, el pasado 5 de abril).

La noruega Henriette Jaeger completó el podio con 49.83, confirmándose como una de las mejores especialistas europeas de la distancia tras haber sido plata en pista cubierta en el Campeonato de Europa y bronce mundial.

La británica Amber Anning fue cuarta con 50.11 y la polaca Natalia Bukowiecka, bronce en los Juegos de París, finalizó quinta con 50.16.