25.8 C
Santo Domingo
domingo, agosto 17, 2025
InicioDeportesMarileidy Paulino logra su tercera victoria en la Liga Diamante 2025
Deportes

Marileidy Paulino logra su tercera victoria en la Liga Diamante 2025

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

 

La campeona olímpica dominicana ganó en el Memorial Kamila Skolimowska de Polonia con un tiempo de 49.18 segundos

Redacción deportes, 1 (EFE).– La dominicana Marileidy Paulino, campeona olímpica de 400 metros, impuso su hegemonía y consiguió su tercera victoria en la Liga Diamante 2025 al dominar el Memorial Kamila Skolimowska celebrado en Silesia (Polonia).

Marileidy Paulino
Chorzow (Poland), 16/08/2025.- Marileidy Paulino of the Dominican Republic celebrates winning the women’s 400m event during the Diamond League atletics meeting – Kamila Skolimowska Memorial, at the Silesian Stadium in Chorzow, southern Poland, 16 August 2025. (400 metros, República Dominicana, Polonia) EFE/EPA/Jarek Praszkiewicz POLAND OUT

Paulino tuvo que emplearse a fondo para vencer a la bareiní de origen nigeriano Salwa Eid Naser, campeona del mundo en Doha 2019, quien finalizó segunda con 49.27. La velocista dominicana había triunfado este año en París y Mónaco, y ahora sumó otra victoria con un tiempo de 49.18 segundos, frente a la mejor marca de Naser en la temporada (48.67 en Kingston, el pasado 5 de abril).

La noruega Henriette Jaeger completó el podio con 49.83, confirmándose como una de las mejores especialistas europeas de la distancia tras haber sido plata en pista cubierta en el Campeonato de Europa y bronce mundial.

La británica Amber Anning fue cuarta con 50.11 y la polaca Natalia Bukowiecka, bronce en los Juegos de París, finalizó quinta con 50.16.

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Rafa Nadal y Mery Perelló reciben a su segundo hijo, Miquel, en Mallorca
Artículo siguiente
Valencia y Real Sociedad firman tablas en su debut liguero en Mestalla

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Mi preocupación por la gente me trajo a Punta Catalina”, dice Abinader

Noticias 0
Nizao, Peravia. El presidente Luis Abinader recorrió las instalaciones...

Nueva grabación del Himno Nacional será presentada por el presidente Abinader en vivo aquí

Noticias 0
 En un acto solemne, Luis Abinader inaugurará la actualización...

COE emite alerta amarilla en la costa norte por efectos del huracán Erin categoría 5

Noticias 0
El organismo advierte sobre oleaje peligroso, aguaceros y tormentas...

¿Qué pasó esta semana?

Putin exige a Ucrania ceder Donetsk y Luhansk para acabar la guerra, según el Financial Times

Noticias 0
Trump trasladó la propuesta a Zelenski y a líderes...

Mi preocupación por la gente me trajo a Punta Catalina”, dice Abinader

Noticias 0
Nizao, Peravia. El presidente Luis Abinader recorrió las instalaciones...

AHORA TV y Catorce TV estrenan transmisión digital y se alían con TV Azteca

Entretenimiento 0
Dany Alcántara, presidente del Grupo ACD Media, afirma que...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group