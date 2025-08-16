Toño Rosario, Luis Miguel del Amargue, Aramis Camilo, Chiquito Team Band, Omega, Urbanda y Ebenezer Guerra animarán el festival del 8 al 10 de noviembre en el Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana.

Un festival con tradición

Santo Domingo.– El Latin Music Tours 2025 celebrará su 24 aniversario con una cartelera cargada de ritmos dominicanos que se extenderá durante tres noches, del 8 al 10 de noviembre, en el Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, uno de los escenarios turísticos y artísticos más importantes del Caribe.

El evento, que nació hace más de dos décadas para fusionar turismo y música, se ha consolidado como un clásico de la agenda de entretenimiento dominicana y una cita imperdible para la diáspora, turistas internacionales y el público local.

Cartel estelar para un fin de semana inolvidable

En esta edición, la programación estará encabezada por artistas de primera línea:

Toño Rosario , ícono del merengue.

, ícono del merengue. Luis Miguel del Amargue , referente de la bachata.

, referente de la bachata. Aramis Camilo , pionero del merengue de los años 80.

, pionero del merengue de los años 80. Chiquito Team Band , agrupación líder de la salsa dominicana.

, agrupación líder de la salsa dominicana. Omega , el “fuerte” del merengue urbano.

, el “fuerte” del merengue urbano. Urbanda , con el merengue típico de la nueva generación.

, con el merengue típico de la nueva generación. Ebenezer Guerra, joven promesa del merengue que ya ha dejado huella en el festival.

El espectáculo combinará merengue, bachata, salsa y música urbana, garantizando un recorrido por los principales géneros de la identidad musical dominicana.

Paquetes especiales de aniversario

Con motivo del aniversario, los organizadores han preparado atractivos paquetes turísticos:

US$669 por persona en habitación triple para el fin de semana largo.

en habitación triple para el fin de semana largo. Promociones especiales para reservas anticipadas: US$199 para la tercera persona . US$100 para niños de entre 2 y 12 años .



Estos planes incluyen acceso a todas las presentaciones, alojamiento y la experiencia completa en el Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana.

Un legado de más de dos décadas

Durante más de 20 años, el Latin Music Tours ha reunido a los más grandes artistas dominicanos e internacionales, convirtiéndose en un evento que combina espectáculo, turismo y cultura.

La cantante y comunicadora Erika Lane resaltó que el festival “ha sido clave para mantener la música tropical en el centro de la industria del entretenimiento caribeño”, y aseguró que esta edición reafirma el compromiso de promover lo mejor de la música dominicana en un escenario internacional.

Proyección internacional

El festival no solo apunta al público dominicano, sino también a visitantes de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, quienes cada año se trasladan a Punta Cana para disfrutar de un fin de semana donde la música y el turismo se convierten en motores de identidad y economía.

El desafío de esta edición, además de celebrar el aniversario, será mantener la conexión con las nuevas generaciones que buscan experiencias completas que combinen espectáculo, playa y cultura.