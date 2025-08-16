El ciclón alcanza vientos de 255 km/h y amenaza con lluvias e inundaciones a Puerto Rico, Islas Vírgenes y Antillas Menores

Washington, o (EFE).– El huracán Erin se intensificó rápidamente este sábado hasta convertirse en un catastrófico categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 255 km/h, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El ciclón, que ganó fuerza durante la madrugada, se encontraba a 170 kilómetros al noreste de Anguila y a 375 kilómetros de Puerto Rico, desplazándose hacia el oeste a 28 km/h.

Aunque aún no impacta de forma directa en tierra, las autoridades han alertado a la población de las Antillas Menores, Islas Vírgenes, Puerto Rico, Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas para que sigan de cerca su evolución.

De acuerdo con la trayectoria prevista, el centro del huracán se moverá durante el fin de semana al norte de las Islas de Sotavento Septentrionales, las Islas Vírgenes y Puerto Rico. No obstante, sus bandas exteriores dejarán fuertes lluvias en la región, con acumulados de entre 50 y 100 milímetros, lo que podría generar inundaciones repentinas, urbanas y deslizamientos de tierra.

El NHC advirtió que el oleaje peligroso generado por Erin afectará este fin de semana a las Antillas Menores, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, La Española y Turcas y Caicos, elevando el riesgo de marejadas y corrientes marinas.

La tormenta tropical Erin se formó el lunes pasado y alcanzó categoría de huracán el viernes, tras la reciente aparición en el Atlántico de las tormentas Andrea, Barry, Chantal y Dexter.

¿Quieres que te prepare también una versión de alerta rápida para redes sociales, tipo “última hora”, con emojis y las cifras clave (categoría 5, 255 km/h, riesgo en Puerto Rico y Antillas)?