Conmemoran en Santiago el 162 aniversario de la Restauración de la República

Autoridades civiles, militares y religiosas encabezaron actos patrióticos en el Monumento a los Héroes de la Restauración y en el Grito de Capotillo

Santiago.– La Presidencia de la República, a través de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación, la Gobernación Provincial de Santiago y la Alcaldía de Santiago, conmemoraron este sábado el 162 aniversario de la Restauración de la República en un acto celebrado en el Monumento a los Héroes de la Restauración.

La ceremonia inició a las 8:00 de la mañana con el enhestamiento de la Bandera Nacional y la interpretación del Himno Nacional a cargo del Ministerio de Defensa, seguido de la lectura de la orden del día y los honores militares con salva de 15 cañonazos en memoria de los héroes restauradores. También se realizó el depósito de ofrendas florales por distintas instituciones.

La gobernadora provincial, Rosa Santos, pronunció las palabras de bienvenida y recordó que Santiago fue la capital política y militar de la Restauración, desde donde se dirigieron las operaciones libertadoras de la nación.

El presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, ofreció el discurso central, en el que defendió el respeto a los símbolos patrios y condenó los ultrajes al Himno Nacional.
“El ultraje a los símbolos patrios tiene que ser castigado ejemplarmente, como lo contempla la ley 210-19. A 162 años del Grito Restaurador, reclamamos el honor, la dignidad y la gloria de nuestros héroes y de nuestros venerados símbolos patrios”, expresó.

Juan Pablo Uribe junto a autoridades civiles y militares depositan las ofrendas florales.

Uribe agregó que el aniversario es propicio para recordar el compromiso con la soberanía nacional, la autodeterminación y la integridad territorial, proclamando: “Seamos, a 162 años de la Restauración, guardianes celosos de nuestra identidad en la dominicanidad”.

En el acto también intervino el coronel historiador Sócrates Suazo Ruiz, director de Historia del Ministerio de Defensa, quien ofreció una reseña de la gesta restauradora. Posteriormente, a las 9:00 de la mañana, las autoridades se trasladaron a la Catedral Metropolitana Santiago Apóstol, donde el arzobispo Valentín Reynoso ofició un solemne Te Deum.

La jornada incluyó además un homenaje en el primer Monumento a los Héroes de la Restauración, inaugurado en 1918, con una reseña histórica a cargo del historiador santiagués Robert Espinal Luna.

De forma simultánea, el Grito de Capotillo fue conmemorado en un acto en Dajabón, encabezado por directivos de Efemérides Patrias, autoridades civiles y militares de la provincia. La invocación religiosa estuvo a cargo del padre José Mármol (Chepe), director del Politécnico San Ignacio de Loyola, mientras que la ceremonia militar fue dirigida por el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza (Cesfront).

 

