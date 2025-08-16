25.8 C
Noticias

COE emite alerta amarilla en la costa norte por efectos del huracán Erin categoría 5

Por: Redacción

Fecha:

Mi preocupación por la gente me trajo a Punta Catalina”, dice Abinader

Nizao, Peravia. El presidente Luis Abinader recorrió las instalaciones...
Noticias

Nueva grabación del Himno Nacional será presentada por el presidente Abinader en vivo aquí

 En un acto solemne, Luis Abinader inaugurará la actualización...
Entretenimiento

Latin Music Tours 2025 celebrará su 24 aniversario con tres noches de música dominicana en Punta Cana

 Toño Rosario, Luis Miguel del Amargue, Aramis Camilo, Chiquito...

El organismo advierte sobre oleaje peligroso, aguaceros y tormentas eléctricas en provincias del litoral Atlántico y recomienda precaución a la población.

Oleaje peligroso y lluvias intensas

Santo Domingo.– El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este sábado que mantiene en alerta amarilla a toda la franja costera del Atlántico, desde La Altagracia hasta Montecristi, debido al fuerte oleaje generado por el huracán Erin, que actualmente alcanza categoría 5.

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el fenómeno provocará cielos nublados, aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre varias provincias del norte, mientras que en otras zonas se esperan lluvias y vientos acelerados.

Las demarcaciones más impactadas son: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata y Montecristi. En localidades como Santo Domingo, Monte Plata, Santiago, La Vega y Monseñor Nouel, también se pronostican aguaceros y tronadas.

Provincias en alerta

El COE detalló los niveles de alerta vigentes:

  • Alerta amarilla: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata y Montecristi.

  • Alerta verde: Distrito Nacional y provincia Santo Domingo.

La alerta amarilla implica situaciones inminentes de riesgo, mientras que la verde señala la posibilidad de fenómenos peligrosos que requieren vigilancia.

Restricciones marítimas

Las condiciones marítimas en la costa Atlántica obligan a que todas las embarcaciones permanezcan en puerto, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Montecristi y desde Isla Saona hasta Cabo Engaño.
En la costa Caribeña, la navegación está permitida únicamente con la debida precaución.

Además, se prohíbe:

  1. El uso de playas y deportes acuáticos en la costa Atlántica.

  2. Que la población se acerque a la costa para observar el oleaje, por el peligro que representa.

Recomendaciones a la población

El COE exhortó a los ciudadanos a mantenerse en contacto con los organismos de socorro: Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Policía Nacional, Bomberos y el propio COE a través de los teléfonos *809-472-0909, 9-1-1 y 462.

Asimismo, llamó a la población a:

  • Seguir los lineamientos de los organismos de protección civil.

  • Mantenerse atentos a posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

  • Tomar precauciones inmediatas los residentes en zonas de alto riesgo ante eventuales inundaciones repentinas.

Redacción
Redacción

