El organismo advierte sobre oleaje peligroso, aguaceros y tormentas eléctricas en provincias del litoral Atlántico y recomienda precaución a la población.

Oleaje peligroso y lluvias intensas

Santo Domingo.– El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este sábado que mantiene en alerta amarilla a toda la franja costera del Atlántico, desde La Altagracia hasta Montecristi, debido al fuerte oleaje generado por el huracán Erin, que actualmente alcanza categoría 5.

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el fenómeno provocará cielos nublados, aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre varias provincias del norte, mientras que en otras zonas se esperan lluvias y vientos acelerados.

Las demarcaciones más impactadas son: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata y Montecristi. En localidades como Santo Domingo, Monte Plata, Santiago, La Vega y Monseñor Nouel, también se pronostican aguaceros y tronadas.

Provincias en alerta

El COE detalló los niveles de alerta vigentes:

Alerta amarilla: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata y Montecristi.

Alerta verde: Distrito Nacional y provincia Santo Domingo.

La alerta amarilla implica situaciones inminentes de riesgo, mientras que la verde señala la posibilidad de fenómenos peligrosos que requieren vigilancia.

Restricciones marítimas

Las condiciones marítimas en la costa Atlántica obligan a que todas las embarcaciones permanezcan en puerto, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Montecristi y desde Isla Saona hasta Cabo Engaño.

En la costa Caribeña, la navegación está permitida únicamente con la debida precaución.

Además, se prohíbe:

El uso de playas y deportes acuáticos en la costa Atlántica. Que la población se acerque a la costa para observar el oleaje, por el peligro que representa.

Recomendaciones a la población

El COE exhortó a los ciudadanos a mantenerse en contacto con los organismos de socorro: Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Policía Nacional, Bomberos y el propio COE a través de los teléfonos *809-472-0909, 9-1-1 y 462.

Asimismo, llamó a la población a:

Seguir los lineamientos de los organismos de protección civil.

Mantenerse atentos a posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

Tomar precauciones inmediatas los residentes en zonas de alto riesgo ante eventuales inundaciones repentinas.