Oleaje peligroso, fuertes vientos y lluvias impactarán provincias desde La Altagracia hasta Montecristi

Santo Domingo. La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que, de acuerdo con el boletín meteorológico emitido hoy por el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), el huracán Erin, categoría 4, generará un campo nuboso que provocará aguaceros, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje peligroso en varias provincias del país.

El fenómeno atmosférico afectará principalmente la franja costera norte, desde La Altagracia hasta Montecristi, donde el COE incrementó el nivel de alerta de verde a amarilla. También se mantienen bajo alerta verde otras provincias por posibles crecidas de ríos, arroyos, cañadas e inundaciones urbanas.

Provincias en alerta

Las provincias en alerta son: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Montecristi, Puerto Plata, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Condiciones marítimas y prohibiciones

El organismo advirtió que, en la costa Atlántica, todas las embarcaciones deben permanecer en puerto por los efectos indirectos del huracán, que incluyen oleaje anormal, viento fuerte y visibilidad reducida.

Se prohíbe además el uso de playas y la práctica de deportes acuáticos en toda la franja desde La Altagracia hasta Montecristi, así como acercarse a la costa para observar el oleaje, debido al peligro que representa.

En la costa Caribeña, las embarcaciones podrán navegar con precaución.

Recomendaciones

El COE exhortó a la población a mantenerse en contacto con los organismos de protección civil, entre ellos Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Policía Nacional y Cuerpos de Bomberos, así como seguir las orientaciones oficiales a través de los teléfonos 809-472-0909, 911 y *462 de la OGTIC.

También recomendó a los residentes en zonas de alto riesgo mantenerse atentos y tomar precauciones, especialmente quienes viven próximos a ríos, arroyos y cañadas, ante la posibilidad de crecidas e inundaciones repentinas.

