domingo, agosto 17, 2025
Bolsonaro regresa a casa tras exámenes médicos mientras espera juicio por golpismo

El expresidente brasileño, en prisión domiciliaria, fue diagnosticado con gastritis, esofagitis e infecciones pulmonares previas

Brasilia,  (EFE).– El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro regresó este sábado a su residencia, donde cumple prisión domiciliaria, tras pasar cinco horas en el hospital privado DF Star, en el que fue sometido a una endoscopia y a varios exámenes médicos que confirmaron problemas digestivos y respiratorios.

El parte médico reveló la persistencia de esofagitis y gastritis, ahora menos intensas, pero que requieren tratamiento continuo. También se le recetó medicación preventiva por antecedentes de broncoaspiración, ya que los análisis evidenciaron residuos de dos infecciones pulmonares recientes.

Bolsonaro, de 69 años, deberá continuar en su domicilio bajo tratamiento para la hipertensión arterial y el reflujo gástrico, problemas que se habrían agravado desde que está bajo arresto domiciliario. Según sus médicos, estas crisis estarían relacionadas con la delicada cirugía abdominal a la que fue sometido en abril.

El traslado al hospital fue autorizado por el magistrado Alexander de Moraes, instructor del proceso en la Corte Suprema que acusa al exmandatario de liderar un intento de golpe de Estado tras su derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

Bolsonaro salió del hospital cerca de las 14:00 horas locales, donde un pequeño grupo de seguidores lo esperaba con banderas y mensajes de apoyo a Estados Unidos, en alusión a la postura de Donald Trump, que habría condicionado el levantamiento de sanciones a Brasil a la suspensión de los procesos penales contra el exmandatario.

Bolsonaro
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sale del hospital DF Star este sábado, en Brasilia (Brasil). EFE/ Andre Borges

El excapitán del Ejército se encuentra en prisión domiciliaria desde el 4 de agosto por incumplir medidas cautelares. La fase final de su juicio por golpismo comenzará el próximo 2 de septiembre, y la Fiscalía solicita una condena de hasta 40 años de prisión por delitos de golpe de Estado, intento de abolición del Estado democrático de derecho, asociación armada para delinquir y daños al patrimonio público.

Según la acusación, Bolsonaro participó en la concepción del plan para desconocer las elecciones de 2022 y habría alentado las manifestaciones que culminaron en el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023, apenas una semana después de la investidura de Lula.

-Publicidad -
