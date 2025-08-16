Raphinha, Ferran Torres y Lamine Yamal firmaron los goles del vigente campeón en Son Moix, donde el conjunto bermellón terminó con nueve jugadores.

Estreno sólido del campeón

Palma, (EFE).– El Barcelona inició la defensa de su título liguero con un triunfo cómodo (0-3) frente al Mallorca, en un encuentro marcado por la polémica arbitral y dos expulsiones que dejaron al equipo local con nueve futbolistas. Los tantos azulgranas fueron obra de Raphinha, Ferran Torres y Lamine Yamal.

Desde el pitido inicial, los pupilos de Hansi Flick mostraron un fútbol dinámico, prolongando las buenas sensaciones de la pretemporada. Apenas a los siete minutos, un centro preciso de Lamine Yamal permitió a Raphinha abrir el marcador de cabeza.

Polémica por el gol de Ferran

El Mallorca respondió con ocasiones claras de Muriqi, que no pudo concretar ante Joan García, debutante en la portería culé. El segundo tanto llegó con polémica: un disparo de Lamine golpeó en la cabeza de Raíllo, que quedó tendido en el área, pero el árbitro no detuvo el juego y Ferran Torres anotó desde fuera del área (m.23).

La acción indignó al público y a los jugadores locales, lo que derivó en la primera amarilla para Morlanes, que más tarde sería expulsado.

Dos expulsiones hunden al Mallorca

En el minuto 33, Morlanes vio la segunda amarilla tras una falta sobre Lamine Yamal, dejando al Mallorca con diez hombres. Poco después, Muriqi fue expulsado con roja directa por una peligrosa entrada a la altura de la cabeza de Joan García, confirmada por el VAR.

Aunque Raphinha también pudo ser sancionado con roja por una fuerte entrada, el árbitro decidió mostrarle solo amarilla.

Lamine cierra la goleada

Con superioridad numérica, el Barça dominó la segunda parte, aunque el portero Leo Román evitó una derrota más abultada con intervenciones de mérito. El partido se cerró en el tiempo añadido con un golazo de Lamine Yamal, que clavó un disparo con efecto en la escuadra para sellar el 0-3 definitivo.

El encuentro dejó además los debuts de Mateo Joseph con el Mallorca y de Rashford y Jofre con el Barcelona.

Con esta victoria, el Barça arranca LaLiga con paso firme, mientras que el Mallorca deberá visitar al Celta sin Morlanes ni Muriqi, dos de sus piezas claves en ataque y mediocampo.

Ficha técnica

0 – RCD Mallorca: Leo Román; Mateu Jaume (Omar Mascarell, m.46), Valjent, Raíllo, Mojica (Lato, m.91); Antonio Sánchez, Morlanes, Asano (Mateo Joseph, m.46), Pablo Torre (Dani Rodríguez, m.46), Darder (Jan Salas, m.83); Muriqi.

3 – FC Barcelona: Joan García; Eric, Araujo, Cubarsí (Gavi, m.69), Balde (Jofre, m.68); Pedri, De Jong, Fermín (Olmo, m.46); Lamine Yamal, Ferran (Rashford, m.69), Raphinha (Koundé, m.77).

Goles: 0-1, m.7: Raphinha. 0-2, m.23: Ferran. 0-3, m.94: Lamine Yamal.

Árbitro: José Luis Munuera (Comité andaluz). Expulsó a Muriqi (m.39, roja directa) y a Morlanes (m.33, doble amarilla). Amonestó a Mateu Jaume (m.9), Pablo Torre (m.42), Jagoba Arrasate (m.25) y Raphinha (m.52).

Incidencias: Jornada 1 de LaLiga EA Sports en Son Moix, ante 23.318 espectadores.