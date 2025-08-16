25.8 C
Noticias

Alerta de viaje de EE.UU. golpea a Acapulco y Guerrero: hoteleros temen freno al turismo

Por: Redacción

Fecha:

Empresarios advierten que la advertencia del Departamento de Estado de EE.UU., que coloca a Guerrero en nivel 4 de “No viajar”, puede afectar reservaciones, cruceros y la economía de miles de familias.

Acapulco (México),  (EFE).- Hoteleros y empresarios de Guerrero advirtieron que la alerta de viaje emitida por Estados Unidos, que mantiene al sureño estado en nivel 4 de “No viajar”, podría frenar la recuperación turística y la economía de miles de familias que dependen de esta industria.

El aviso, actualizado el 12 de agosto, sitúa a México en nivel 2 a escala país, pero con restricciones severas en Guerrero, donde incluso se prohíbe a empleados del Gobierno estadounidense viajar a zonas turísticas como Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco.

Alerta
Personas disfrutan en una playa este sábado, en Acapulco (México). EFE/ David Guzmán

Impacto en reservaciones y cruceros

El sector turístico teme un golpe inmediato en reservaciones internacionales y en la llegada de cruceros a partir de octubre, pese a que los destinos guerrerenses reportaron ocupaciones de hasta 80 % en las últimas semanas de verano.

“Esta actualización nos va a afectar en la economía y en el flujo de turistas internacionales”, señaló el empresario restaurantero Jesús Zamora Cervantes, quien pidió a Washington “acotar la información y no generalizar”.

“No hay violencia contra turistas en Acapulco”

Zamora defendió que en la zona costera de Acapulco “no se ha registrado un solo ataque contra turistas extranjeros ni nacionales”, calificando de excesiva la alerta de EE.UU., que —dijo— ignora los esfuerzos locales de seguridad.

Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Canaco-Servytur Acapulco, también minimizó la actualización del aviso, al que calificó de “refrito de información”, y sostuvo que “Guerrero tiene las condiciones propicias para recibir visitantes” en destinos como Acapulco, Taxco y Zihuatanejo.

Alerta
Integrantes de la Guardia Nacional realizan retenes de revisión este sábado, en Acapulco (México). EFE/ David Guzmán

Promoción frente a la alerta

Empresarios insisten en que la respuesta debe ser una campaña de promoción sólida, con mensajes verificables sobre seguridad turística, playas limpias, mejoras en infraestructura y conectividad con ciudades emisoras de EE.UU.

El reto será convertir esa promoción en certidumbre y sostener la agenda de cruceros y la temporada alta de otoño-invierno, mientras buscan contrarrestar la advertencia internacional.

