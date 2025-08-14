Decisión judicial determina que no hay evidencias penales contra el exministro de Salud Pública

SD. El Tribunal determinó que el Ministerio Público no presentó pruebas suficientes para establecer una falta penal contra Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública, en el caso que enfrentaba desde hace varios años.

Fallo contundente

En su sentencia, el tribunal sostuvo que las acusaciones carecían de sustento jurídico y probatorio, lo que llevó a desestimar los cargos en su totalidad. El juez afirmó que no se demostró responsabilidad penal en ninguno de los hechos atribuidos a Hidalgo.

La defensa del exfuncionario calificó el fallo como “una reivindicación de la verdad”, señalando que, desde el inicio, el expediente se basó en suposiciones y pruebas no concluyentes.

Reacciones inmediatas

A la salida de la audiencia, Hidalgo expresó que esta decisión “marca el fin de una etapa difícil” y agradeció el respaldo de su familia, colaboradores y ciudadanos que confiaron en su inocencia. “Hoy se ha hecho justicia, y mi compromiso con el país sigue intacto”, declaró.

Diversos sectores políticos y sociales reaccionaron en redes sociales, destacando la importancia de que los procesos judiciales se sustenten en pruebas sólidas y no en presiones mediáticas.

Contexto del caso

El proceso contra Hidalgo comenzó tras investigaciones sobre supuestas irregularidades en compras y contratos durante su gestión como ministro. Sin embargo, el tribunal concluyó que las evidencias presentadas no demostraban actos de corrupción o violaciones a la ley penal.

Este fallo se suma a otros casos recientes en los que se ha cuestionado la solidez de los expedientes preparados por el Ministerio Público. Para más detalles sobre casos similares, consulta nuestra cobertura en El Periódico.

Impacto en la opinión pública

La decisión ha generado un intenso debate sobre la eficacia y rigor en las investigaciones judiciales. Algunos expertos advierten que este tipo de desenlaces erosionan la confianza ciudadana en el sistema judicial, mientras que otros consideran que demuestra que la justicia puede actuar con independencia.