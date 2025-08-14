24.3 C
Santo Domingo
jueves, agosto 14, 2025
InicioNoticiasTribunal exonera a Freddy Hidalgo: Ministerio Público no probó delito
Noticias

Tribunal exonera a Freddy Hidalgo: Ministerio Público no probó delito

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Cinco imputados admiten corrupción en Operación Lobo

El Ministerio Público destaca que los acusados confirmaron el...
Noticias

Ministerio Público lanza la Operación Lobo contra red de sobornos en contratos de seguridad estatal

La red operaba en instituciones como Inaipi, Senasa y...
Noticias

DNCD y Ministerio Público golpean microtráfico: 882 mil gramos de drogas y más de 3,600 arrestos en junio

Durante el mes, se decomisaron drogas, armas, vehículos, radios,...

Decisión judicial determina que no hay evidencias penales contra el exministro de Salud Pública

SD. El Tribunal determinó que el Ministerio Público no presentó pruebas suficientes para establecer una falta penal contra Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública, en el caso que enfrentaba desde hace varios años.

Fallo contundente

En su sentencia, el tribunal sostuvo que las acusaciones carecían de sustento jurídico y probatorio, lo que llevó a desestimar los cargos en su totalidad. El juez afirmó que no se demostró responsabilidad penal en ninguno de los hechos atribuidos a Hidalgo.

La defensa del exfuncionario calificó el fallo como “una reivindicación de la verdad”, señalando que, desde el inicio, el expediente se basó en suposiciones y pruebas no concluyentes.

Reacciones inmediatas

A la salida de la audiencia, Hidalgo expresó que esta decisión “marca el fin de una etapa difícil” y agradeció el respaldo de su familia, colaboradores y ciudadanos que confiaron en su inocencia. “Hoy se ha hecho justicia, y mi compromiso con el país sigue intacto”, declaró.

Diversos sectores políticos y sociales reaccionaron en redes sociales, destacando la importancia de que los procesos judiciales se sustenten en pruebas sólidas y no en presiones mediáticas.

Contexto del caso

El proceso contra Hidalgo comenzó tras investigaciones sobre supuestas irregularidades en compras y contratos durante su gestión como ministro. Sin embargo, el tribunal concluyó que las evidencias presentadas no demostraban actos de corrupción o violaciones a la ley penal.

Este fallo se suma a otros casos recientes en los que se ha cuestionado la solidez de los expedientes preparados por el Ministerio Público. Para más detalles sobre casos similares, consulta nuestra cobertura en El Periódico.

Impacto en la opinión pública

La decisión ha generado un intenso debate sobre la eficacia y rigor en las investigaciones judiciales. Algunos expertos advierten que este tipo de desenlaces erosionan la confianza ciudadana en el sistema judicial, mientras que otros consideran que demuestra que la justicia puede actuar con independencia.

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Presidente Abinader inaugurará este jueves la circunvalación de Baní

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Beca Warner Music Latina 2025 impulsa a Arlen Borrego y reconoce jóvenes dominicanos

Entretenimiento 0
La trompetista cubana Arlen Borrego recibe la prestigiosa Beca...

Presidente Abinader inaugurará este jueves la circunvalación de Baní

Noticias 0
La vía reducirá tiempos de viaje y potenciará la...

INDOTEL impulsa la primera edición de “Juventud Conectada” en el Día Mundial de la Juventud

Noticias 0
El evento reunió a jóvenes de todo el país...

¿Qué pasó esta semana?

INDOTEL impulsa la primera edición de “Juventud Conectada” en el Día Mundial de la Juventud

Noticias 0
El evento reunió a jóvenes de todo el país...

República Dominicana brilla en Festival de Cine de Locarno 2025

Cine 0
Profesionales dominicanos participan en plataformas clave para impulsar el...

EE.UU. prevé que la tormenta Erin se desvíe hacia el norte y se aleje de Puerto Rico

Noticias 0
Miami (EE.UU.).- El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group