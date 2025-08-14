Procuradores califican de “luces y sombras” la sentencia que condena a 7 años de prisión a Alexis Medina, pero absuelve a otros imputados del entramado de corrupción de la Operación Antipulpo.

SANTO DOMINGO. El Ministerio Público calificó como una decisión de “luces y sombras” la sentencia que condena a Juan Alexis Medina Sánchez a siete años de prisión y ordena el decomiso de bienes y pago de multas millonarias, pero que también descargó a varios imputados del caso Operación Antipulpo. Los fiscales anunciaron que apelarán los descargos que, a su juicio, responden a una “incorrecta apreciación de las pruebas”.

Condena contra Alexis Medina y empresas vinculadas

El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución, destacó que el tribunal reconoció la culpabilidad de Medina Sánchez, señalado como “gerente operativo” del entramado y hermano de un expresidente. Además, fueron condenadas todas las empresas implicadas, con decomiso de bienes y multas que superan los 500 millones de pesos en favor del Estado.

Los descargos que serán apelados

Camacho señaló que la absolución de Fernando Rosa y Magalys Medina Sánchez constituye una de las “sombras” de la sentencia, junto a otros imputados liberados de responsabilidad penal.

“Vamos a apelar esos descargos porque entendemos que hubo una incorrecta valoración de las pruebas”, afirmó.

Un caso de corrupción “plena, absoluta y profunda”

Las juezas Claribel Nivar, Yissell Soto Peña y Clara Sobeyda Castillo reconocieron la contundencia de las pruebas, describiendo la corrupción evidenciada como “plena, absoluta y profunda”. También advirtieron sobre el deterioro institucional y la necesidad de evitar que funcionarios y empleados públicos se involucren en prácticas ilícitas.

Sentenciados y montos millonarios

Junto a Medina Sánchez, fueron condenados José Dolores Santana Carmona (6 años) y otros cinco procesados con penas de 5 años. Todos deberán cumplir prisión en Najayo y pagar las costas penales.

El caso incluyó 127 jornadas de juicio y decenas de incidentes procesales, con una sentencia íntegra fijada para el 25 de septiembre.