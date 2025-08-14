24.4 C
Santo Domingo
jueves, agosto 14, 2025
InicioNoticiasEstafa de combustible: Tribunal confirma irregularidades de empresa de Alexis Medina
Noticias

Estafa de combustible: Tribunal confirma irregularidades de empresa de Alexis Medina

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Condenan al hermano del expresidente Danilo Medina, a Alexis Medina a 7 años de prisión

Tribunal lo declara culpable de soborno, lavado y asociación...
Noticias

Bolsonaro pide amnistía y “justicia” en protesta con baja asistencia en São Paulo

El expresidente brasileño, enjuiciado por conspiración golpista y con...
Noticias

Bonanza económica no basta para superar las marcadas diferencias en República Dominicana

Ramón Santos LantiguaSanto Domingo, (EFE).- República Dominicana es un...

Fallo establece irregularidades graves de empresa vinculada a Alexis Medina en contratos de suministro

Redacción El Periódico. Un tribunal determinó una estafa en la venta de combustibles a la Policía Nacional por parte de una empresa vinculada a Alexis Medina, tras valorar como contundentes las pruebas del Ministerio Público.

Pruebas que convencieron al tribunal

En la motivación del fallo, los jueces señalaron que el expediente probó cobros sin entrega efectiva de combustible, emisión de tickets sin control y un patrón de incumplimientos contractuales que perjudicó a la institución policial. El tribunal valoró auditorías, cruces contables y testimonios que describen un esquema irregular sostenido en el tiempo.

Contrataciones bajo lupa

La sentencia destaca que la empresa no cumplía requisitos legales y técnicos exigidos para suplir combustible al Estado, lo que vulneró principios de transparencia, competencia y debida diligencia. Asimismo, se constató un desorden administrativo en el control de vales y rutas de abastecimiento, elemento clave para configurar la estafa.

Impacto institucional y próximos pasos

Debido a los incumplimientos reiterados, la Policía debió reconfigurar su esquema de abastecimiento para garantizar la operación diaria de patrullas y unidades tácticas. El tribunal ordenó notificaciones a entidades de control para evaluar sanciones administrativas y eventuales acciones resarcitorias a favor del Estado.

Contexto y cobertura relacionada

Este veredicto se inscribe en la ofensiva institucional contra la corrupción y la ineficiencia en el uso de fondos públicos. Sigue la cobertura completa en El Periódico y consulta análisis recientes sobre compras públicas y decisiones judiciales en nuestras secciones de Actualidad y Justicia.

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Tribunal exonera a Freddy Hidalgo: Ministerio Público no probó delito
Artículo siguiente
Condenan al hermano del expresidente Danilo Medina, a Alexis Medina a 7 años de prisión

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

EE.UU. confisca más de 700 millones de dólares en activos a Nicolás Maduro; Cabello desestima acusaciones

Noticias 0
En su programa semanal transmitido por Venezolana de Televisión...

Taylor Swift deslumbra con su era Showgirl: outfits dignos del escenario de Las Vegas y nuevo álbum que redefine su estilo

Entretenimiento 0
El álbum, ambientado en un universo cabaret lleno de...

AntiPulpo: condenas y absoluciones en el caso que marcó la lucha contra la corrupción en RD

Noticias 0
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó penas...

¿Qué pasó esta semana?

Jóvenes dominicanos premiados en España visitan la Cámara de Diputados de RD

Noticias 0
çGanadores del Premio al Mérito Escolar Madrid 2025 conocen...

Cambio de gabinete o cambio de modelo

Editorial 0
 Editorial¿Es solo un cambio de gabinete o estamos ante...

Puente flotante sobre río Ozama cerrará del 9 al 13 de agosto para mantenimiento preventivo

Noticias 0
MOPC coordina con autoridades plan de movilidad especial para...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group