Pruebas que convencieron al tribunal

En la motivación del fallo, los jueces señalaron que el expediente probó cobros sin entrega efectiva de combustible, emisión de tickets sin control y un patrón de incumplimientos contractuales que perjudicó a la institución policial. El tribunal valoró auditorías, cruces contables y testimonios que describen un esquema irregular sostenido en el tiempo.

Contrataciones bajo lupa

La sentencia destaca que la empresa no cumplía requisitos legales y técnicos exigidos para suplir combustible al Estado, lo que vulneró principios de transparencia, competencia y debida diligencia. Asimismo, se constató un desorden administrativo en el control de vales y rutas de abastecimiento, elemento clave para configurar la estafa.

Impacto institucional y próximos pasos

Debido a los incumplimientos reiterados, la Policía debió reconfigurar su esquema de abastecimiento para garantizar la operación diaria de patrullas y unidades tácticas. El tribunal ordenó notificaciones a entidades de control para evaluar sanciones administrativas y eventuales acciones resarcitorias a favor del Estado.

Contexto y cobertura relacionada

Este veredicto se inscribe en la ofensiva institucional contra la corrupción y la ineficiencia en el uso de fondos públicos. Sigue la cobertura completa en El Periódico y consulta análisis recientes sobre compras públicas y decisiones judiciales en nuestras secciones de Actualidad y Justicia.