Fallo establece irregularidades graves de empresa vinculada a Alexis Medina en contratos de suministro
Pruebas que convencieron al tribunal
En la motivación del fallo, los jueces señalaron que el expediente probó cobros sin entrega efectiva de combustible, emisión de tickets sin control y un patrón de incumplimientos contractuales que perjudicó a la institución policial. El tribunal valoró auditorías, cruces contables y testimonios que describen un esquema irregular sostenido en el tiempo.
Contrataciones bajo lupa
La sentencia destaca que la empresa no cumplía requisitos legales y técnicos exigidos para suplir combustible al Estado, lo que vulneró principios de transparencia, competencia y debida diligencia. Asimismo, se constató un desorden administrativo en el control de vales y rutas de abastecimiento, elemento clave para configurar la estafa.
Impacto institucional y próximos pasos
Debido a los incumplimientos reiterados, la Policía debió reconfigurar su esquema de abastecimiento para garantizar la operación diaria de patrullas y unidades tácticas. El tribunal ordenó notificaciones a entidades de control para evaluar sanciones administrativas y eventuales acciones resarcitorias a favor del Estado.
Contexto y cobertura relacionada
