Un veredicto con efecto dominó

La sentencia, leída en audiencia pública, concluye que existió un esquema de corrupción que aprovechó contrataciones estatales y estructuras privadas para mover fondos de origen ilícito.

La lectura de la sentencia concluyó a las 4:00 de la madrugada de este jueves. El caso se inició en 2020.

El tribunal ponderó peritajes financieros, testimonios y documentación contable como soporte de su decisión.

Claves del fallo

Pena principal: 7 años de reclusión y multas accesorias conforme a la tipificación de los delitos.

de reclusión y multas accesorias conforme a la tipificación de los delitos. Hechos probados: pagos y beneficios indebidos vinculados a procesos de contratación, así como lavado de activos derivados.

pagos y beneficios indebidos vinculados a procesos de contratación, así como derivados. Asociación criminal: el tribunal estableció coordinación entre actores públicos y privados para ejecutar el esquema.

Reacciones y próximos pasos

Tras la lectura, la defensa anunció que evaluará recursos ante jurisdicción superior, mientras el Ministerio Público afirmó que la decisión “envía un mensaje de cero tolerancia a la corrupción”. Organizaciones cívicas celebraron el veredicto y reclamaron recuperación de activos y mejoras en controles de contratación.

Por qué importa

El caso reaviva el debate sobre integridad pública, la efectividad de los órganos de control y la necesidad de auditorías en tiempo real en compras estatales. Para contexto y seguimiento, consulta nuestra cobertura en Justicia y Actualidad, con cronologías, documentos y análisis.

📌 Lectura rápida

— Pena: 7 años de prisión.

— Delitos: soborno, lavado, asociación de malhechores.

— La defensa prepara apelación.

— Exigen recuperar fondos y reforzar controles.