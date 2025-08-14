24.4 C
Santo Domingo
jueves, agosto 14, 2025
AntiPulpo: condenas y absoluciones en el caso que marcó la lucha contra la corrupción en RD

Condenan al hermano del expresidente Danilo Medina, a Alexis Medina a 7 años de prisión

Tribunal lo declara culpable de soborno, lavado y asociación...
Carlos Pimentel denuncia red de corrupción en licencias de conducir en RD

 El director de Contrataciones Públicas asegura que el negocio...
Costa Rica frente al espejo: el juicio político que podría marcar un antes y un después

La Corte Suprema solicita el retiro del fuero al...

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó penas de hasta siete años de prisión contra seis acusados y descargó a nueve imputados, entre ellos Carmen Magalys Medina Sánchez y Fernando Rosa.

 

Santo Domingo. El caso AntiPulpo, uno de los procesos más emblemáticos contra la corrupción administrativa en República Dominicana, concluyó la madrugada de este 14 de agosto de 2025 con un fallo mixto: condenas para seis acusados, absoluciones para nueve y la confirmación de acuerdos con varios imputados.

El expediente, iniciado en noviembre de 2020, destapó un entramado de corrupción que operó desde el Estado, con epicentro en el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y conexiones en varias instituciones públicas.

Antecedentes: el origen del AntiPulpo

En noviembre de 2020, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ejecutó un operativo que incluyó allanamientos y arrestos. La acusación señalaba que Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, lideraba un esquema societario y personal para beneficiarse de contratos estatales con sobrevaluaciones y pagos irregulares.

El caso involucró a 27 personas y 21 empresas, entre funcionarios, exfuncionarios y empresarios, acusados de fraude contra el Estado por más de RD$23,903 millones.

Los condenados

El tribunal impuso las siguientes penas:

  • Juan Alexis Medina Sánchez: 7 años de prisión y multa de 150 salarios mínimos.
  • José Dolores Santana Carmona: 6 años de prisión.
  • Wacal (Wascar) Vernabel Méndez Pineda: 5 años de prisión.
  • Paola Mercedes Molina Suazo: 5 años de prisión.
  • Carlos Martín Montes de Oca: 5 años de prisión.
  • Víctor Matías Encarnación Montero (ex OISOE): 5 años de prisión suspendida y multa de RD$500,000.

Los absueltos

Fueron descargados por insuficiencia de pruebas:

  • Carmen Magalys Medina Sánchez (exvicepresidenta del Fonper).
  • Fernando Aquilino Rosa (expresidente del Fonper).
  • Lorenzo (Freddy) Hidalgo Núñez (exministro de Salud).
  • Rafael Germosén Andújar (excontralor general).
  • Otros cinco coacusados.

Acuerdos y recuperaciones

Antes del juicio, varios imputados pactaron con el Ministerio Público:

  • Francisco Pagán Rodríguez (exdirector OISOE),
  • Julián Suriel Suazo y
  • Lewyn Ariel Castillo Robles aceptaron culpabilidad y colaboraron, permitiendo recuperar bienes y aportar pruebas.

Un precedente judicial

Para el Ministerio Público, el caso marcó un hito en la persecución de la corrupción administrativa y en la recuperación de activos. Para las defensas, la sentencia confirma que hubo acusaciones sin respaldo suficiente.

La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el 25 de septiembre de 2025.

 

 

