El festival gratuito reunirá lo mejor de la música caribeña el 22 y 23 de agosto en el Estadio Erwin O’Neill.

San Andrés, Colombia – La paradisíaca isla de San Andrés se alista para vivir dos noches de pura energía tropical con la primera edición del Barracuda Fest Caribbean Music 2025, un festival gratuito que celebrará la diversidad cultural y musical del archipiélago.

La cita será el 22 y 23 de agosto en el Estadio Erwin O’Neill, donde el Caribe brillará con artistas locales e internacionales.

En el corazón del Caribe colombiano, donde el mar cambia de color a cada hora y la herencia afrocaribeña se respira en cada rincón, Ricardo Villarreal, creador y presidente del festival, impulsa una experiencia inmersiva que busca rendir homenaje a los sonidos raizales, promover el talento emergente y consolidar a San Andrés como destino musical de referencia.

Dos noches, un solo espíritu

Viernes 22 de agosto – Noche de Sabor Isleño

Un tributo a las raíces de las islas con: Shala Boom, Royal Rudes, Jiggy Drama, Charanga Joven (ganadores del Congo de Oro) y el icónico dúo Rayo & Toby.

Sábado 23 de agosto – Fusión sin Fronteras

Una explosión de géneros que cruzan mares: Job Saas & The Heartbeat, Juancho Style, Creole Group, Buxxi, Daner Dan Dan & Caribbean New Style y el gran cierre a cargo de Yiyo Sarante, leyenda de la salsa a nivel mundial.

El evento cuenta con el respaldo de la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, liderada por Nicolás Gallardo, y el apoyo de Teleislas, la Fundación Barracuda Fest Caribbean Music, Grupo Litoral, hoteleros, comerciantes y aliados estratégicos.

La producción está a cargo de Jairo Bello y Local Music Box, con la co-producción de Julio Correal (creador de Estéreo Picnic y Rock al Parque) y la colaboración de Farid Duque, reconocido asesor de celebridades.

📍 Detalles del evento

Lugar: Estadio de Fútbol Erwin O’Neill – San Andrés, Colombia

Fechas: Viernes 22 y sábado 23 de agosto de 2025

Entrada: Gratuita

🔗 Notas relacionadas en El Periódico: