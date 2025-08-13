La vía reducirá tiempos de viaje y potenciará la economía y el turismo en la región sur.

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader encabezará este jueves la inauguración de la circunvalación de Baní, una obra vial estratégica que promete reducir significativamente el tiempo de desplazamiento por la región sur del país y contribuir al desarrollo económico y turístico de la zona.

La nueva vía, con una extensión de 19 kilómetros, está diseñada para desahogar el tránsito vehicular en Baní y facilitar la conexión con otras provincias sureñas. Se espera que su puesta en funcionamiento dinamice el comercio, el turismo y la inversión en la región.

Parte de un plan vial integral

La circunvalación de Baní forma parte de un plan integral de infraestructura que incluye la circunvalación de Azua y la carretera Barahona-Enriquillo, con el objetivo de modernizar el sistema vial del sur y mejorar la conectividad nacional.

