28.8 C
Santo Domingo
miércoles, agosto 13, 2025
InicioNoticiasPresidente Abinader inaugurará este jueves la circunvalación de Baní
Noticias

Presidente Abinader inaugurará este jueves la circunvalación de Baní

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

La vía reducirá tiempos de viaje y potenciará la economía y el turismo en la región sur.

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader encabezará este jueves la inauguración de la circunvalación de Baní, una obra vial estratégica que promete reducir significativamente el tiempo de desplazamiento por la región sur del país y contribuir al desarrollo económico y turístico de la zona.

La nueva vía, con una extensión de 19 kilómetros, está diseñada para desahogar el tránsito vehicular en Baní y facilitar la conexión con otras provincias sureñas. Se espera que su puesta en funcionamiento dinamice el comercio, el turismo y la inversión en la región.

Parte de un plan vial integral

La circunvalación de Baní forma parte de un plan integral de infraestructura que incluye la circunvalación de Azua y la carretera Barahona-Enriquillo, con el objetivo de modernizar el sistema vial del sur y mejorar la conectividad nacional.

📌 Notas relacionadas en El Periódico:

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
INDOTEL impulsa la primera edición de “Juventud Conectada” en el Día Mundial de la Juventud

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

INDOTEL impulsa la primera edición de “Juventud Conectada” en el Día Mundial de la Juventud

Noticias 0
El evento reunió a jóvenes de todo el país...

San Andrés brillará con el Barracuda Fest Caribbean Music 2025

Entretenimiento 0
El festival gratuito reunirá lo mejor de la música...

DGCP investiga posible irregularidad en contrato del Ayuntamiento de Jarabacoa

Noticias 0
Procedimiento por más de RD$1 millón no fue publicado...

¿Qué pasó esta semana?

DGCP investiga posible irregularidad en contrato del Ayuntamiento de Jarabacoa

Noticias 0
Procedimiento por más de RD$1 millón no fue publicado...

JCE pospone oferta económica para la nueva cédula por impugnación de dos empresas

Noticias 0
Santo Domingo.- La Junta Central Electoral (JCE) ha decidido...

Autoridades decomisan 43 paquetes de cocaína en Puerto Multimodal Caucedo

Noticias 0
Santo Domingo.- La Dirección Nacional de Control de Drogas...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group