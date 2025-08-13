28.8 C
Santo Domingo
miércoles, agosto 13, 2025
InicioNoticiasMegaoperativo en La Altagracia: Incautan 846 paquetes de droga
Noticias

Megaoperativo en La Altagracia: Incautan 846 paquetes de droga

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

DINTEL lanza megaoperativo en 12 provincias: armas, drogas y tecnología incautada

Más de 340 celulares, armas largas, dinero y vapers...
Noticias

Guatemala incauta 900 libras de marihuana con destino a República Dominicana

La droga estaba oculta en cajas que declaraban transportar...
Noticias

Ejecutan operativo en Capotillo donde decomisan drogas y arrestan a siete personas

Santo Domingo.- La Dirección Nacional de Control de Drogas...

Golpe al narcotráfico: Arrestan a dos dominicanos en Bayahibe

Santo Domingo.- En un contundente operativo conjunto, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), miembros de la Policía Nacional y fiscales del Ministerio Público se incautaron de 824 paquetes de cocaína y 22 de marihuana en la provincia de La Altagracia, desmantelando un importante centro de acopio de narcóticos.

La acción se llevó a cabo en una residencia ubicada en la calle El Proyecto, sector El Limón, distrito municipal de Bayahibe. Según informes de inteligencia, esta vivienda funcionaba como punto estratégico para redes criminales que operan en la región Este, dedicadas al trasiego de drogas hacia Puerto Rico mediante lanchas rápidas.

Las autoridades mantienen una búsqueda activa de otros implicados en esta red para llevarlos ante la justicia.

La DNCD destacó que las estrategias de interdicción han sido fortalecidas, logrando asestar duros golpes al narcotráfico en las últimas semanas. “Estas acciones debilitan las estructuras criminales y refuerzan la seguridad en el país”, afirmó el organismo.

Los 846 paquetes decomisados fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar su tipo y peso exacto, bajo estricta cadena de custodia. Los detenidos ya están en manos del Ministerio Público de La Altagracia para su procesamiento judicial.

Sigue informado con El Periódico

Para más detalles sobre este operativo y otras noticias de impacto, visita El Periódico. ¡No te pierdas nuestras exclusivas y mantente al tanto de lo que sucede en la República Dominicana y el mundo!

Noticias relacionadas

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Abinader inicia terminal AILA
Artículo siguiente
¡Escándalo electoral! Partidos denuncian cambios de la JCE que amenazan la democracia

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

¡Escándalo electoral! Partidos denuncian cambios de la JCE que amenazan la democracia

Noticias 0
¡Polémica Electoral! Partidos minoritarios rechazan cambios de la JCE...

¡Fiesta Épica! Wason, Chimbala y Miriam Cruz en la Restauración

Entretenimiento 0
Celebra en familia el aniversario de la Restauración con...

Abinader inicia terminal AILA

Noticias 0
Es la primera intervención en una terminal desde 1956;...

¿Qué pasó esta semana?

MOPC cerrará desde hoy pasos a desnivel, túneles y puentes por mantenimiento

Noticias 0
Las labores se extenderán hasta el sábado 16 de...

Miss RD Universo revela su nueva corona: 250 gemas para representar a todo un país

Sociales 0
Inspirada en la identidad nacional, la pieza combina elegancia...

Pro Consumidor vigila venta de útiles escolares para evitar publicidad engañosa

Noticias 0
Santo Domingo.- El Instituto Nacional de Protección de los...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group