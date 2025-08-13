Golpe al narcotráfico: Arrestan a dos dominicanos en Bayahibe

Santo Domingo.- En un contundente operativo conjunto, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), miembros de la Policía Nacional y fiscales del Ministerio Público se incautaron de 824 paquetes de cocaína y 22 de marihuana en la provincia de La Altagracia, desmantelando un importante centro de acopio de narcóticos.

La acción se llevó a cabo en una residencia ubicada en la calle El Proyecto, sector El Limón, distrito municipal de Bayahibe. Según informes de inteligencia, esta vivienda funcionaba como punto estratégico para redes criminales que operan en la región Este, dedicadas al trasiego de drogas hacia Puerto Rico mediante lanchas rápidas.

Las autoridades mantienen una búsqueda activa de otros implicados en esta red para llevarlos ante la justicia.

La DNCD destacó que las estrategias de interdicción han sido fortalecidas, logrando asestar duros golpes al narcotráfico en las últimas semanas. “Estas acciones debilitan las estructuras criminales y refuerzan la seguridad en el país”, afirmó el organismo.

Los 846 paquetes decomisados fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar su tipo y peso exacto, bajo estricta cadena de custodia. Los detenidos ya están en manos del Ministerio Público de La Altagracia para su procesamiento judicial.

