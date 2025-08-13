El evento reunió a jóvenes de todo el país para promover su inclusión en la era digital y las profesiones STEM.

Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) celebró la primera edición del evento “Juventud Conectada”, en conmemoración del Día Mundial de la Juventud, con el propósito de promover la participación inclusiva y equitativa de la juventud dominicana en el ámbito de la tecnología y el mundo digital.

La actividad se realizó en el Centro Cultural INDOTEL de la Ciudad Colonial y congregó a jóvenes de entre 16 y 35 años de diversos perfiles académicos, profesionales y territoriales. Asistieron representantes de organizaciones juveniles, estudiantes, emprendedores, activistas digitales y miembros del ecosistema tecnológico, educativo y de políticas públicas.

Impulso a las profesiones STEM

En sus palabras de apertura, el presidente del Consejo Directivo del INDOTEL, Guido Gómez Mazara, animó a los jóvenes a formarse en profesiones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), señalando que el 75 % de quienes se preparan en estas áreas logran insertarse en el mercado laboral.

“Vivimos tiempos donde la conectividad no es un lujo ni una opción: es un derecho, una herramienta y una puerta hacia la educación, la innovación, el emprendimiento y la participación ciudadana. Pero no basta con estar conectados: creemos en una conectividad significativa, que transforme vidas, cierre brechas y cree oportunidades reales para todos”, expresó Gómez Mazara.

Capacitación en zonas fronterizas

Por su parte, Darian Vargas, asesor técnico de la Dirección de Habilidades Digitales del INDOTEL, anunció que la institución está desarrollando 10 puntos de habilidades rápidas en la zona fronteriza para que los jóvenes puedan capacitarse en profesiones STEM y cubrir las vacantes que demanda el mercado.

Temas y actividades del evento

El programa incluyó charlas y paneles sobre participación juvenil en la toma de decisiones, uso responsable de la tecnología, creación de contenido, lucha contra la desinformación, ciberseguridad y habilidades para el futuro del trabajo. También se llevó a cabo el diálogo juvenil “Juventud conectada y segura: participación y ciberseguridad en la era digital”, en el marco del proceso regional de consultas rumbo al VII Foro de Jóvenes de las Américas y la X Cumbre de las Américas.

Presencias destacadas

El evento contó con la participación de autoridades como Juan Taveras Hernández, miembro del Consejo Directivo del INDOTEL; Edgar Batista, director de la OGTIC; y Armando Manzueta, viceministro de Tecnología e Innovación del MAP, además de directores y funcionarios de distintas áreas del organismo.

