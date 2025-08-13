Celebra en familia el aniversario de la Restauración con música y alegría

Santo Domingo, .- Las celebraciones por un nuevo aniversario de la Restauración de la República se llenarán de música y color este fin de semana con presentaciones estelares de Wason Brazobán, Chimbala, Miriam Cruz y otros grandes artistas en Neiba, el Distrito Nacional y Boca Chica.

Organizadas para reunir a familias, amigos y vecinos, estas jornadas musicales prometen una experiencia segura, ordenada y cargada de valores patrios, con un repertorio que exalta las raíces dominicanas, según informaron los organizadores.

Viernes en Neiba: Bachata y ritmo

El viernes, las fiestas patronales de Neiba darán inicio a las 7:00 p.m. con las actuaciones de Luis Miguel del Amargue, Poeta Callejero, Pakolé y Tito Swing, quienes pondrán a vibrar al público con sus éxitos.

Sábado en el Malecón: Una constelación de estrellas

El sábado, a la misma hora, el parque Eugenio María de Hostos en el Malecón de Santo Domingo será el escenario de un espectáculo inolvidable con Wason Brazobán, Miriam Cruz, Chimbala, El Chaval, Bulín 47, Chiquito Team Band y Kinito Méndez, quienes ofrecerán un repertorio variado para todos los gustos.

Domingo en Boca Chica: Cierre con broche de oro

El domingo, desde las 5:00 p.m., Boca Chica cerrará las festividades con las presentaciones de Wason Brazobán, Ramón Orlando, Chimbala y Sexappeal, garantizando una tarde llena de ritmo y alegría.

El empresario Luis Medrano, organizador de los eventos, destacó que estas actividades están diseñadas para promover la armonía, el respeto y la alegría que caracterizan a la nación dominicana. Además, aseguró que se implementarán controles estrictos para garantizar la seguridad y el orden durante los espectáculos.

