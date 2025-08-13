¡Polémica Electoral! Partidos minoritarios rechazan cambios de la JCE que amenazan la democracia

JS, PUN y OD exigen reglas claras y justas para garantizar la legitimidad electoral

Santo Domingo, 13 de agosto de 2025.- Los partidos Justicia Social (JS), Partido de Unidad Nacional (PUN) y Opción Democrática (OD) rechazaron con firmeza una reciente decisión de la Junta Central Electoral (JCE) que, en cumplimiento de un fallo del Tribunal Superior Electoral (TSE), introduce modificaciones sustanciales en las normas que rigen a las organizaciones políticas. Estas alteraciones afectan el orden en la boleta electoral y la distribución del financiamiento público, desatando una controversia que pone en tela de juicio la transparencia del sistema electoral.

En un comunicado conjunto, las organizaciones afirmaron: «La confianza ciudadana en nuestras instituciones depende de procesos electorales claros, justos y estables. Modificar las reglas tras un proceso electoral concluido no solo es un error, sino una amenaza directa a la legitimidad democrática.»

Las tres formaciones políticas fueron categóricas al señalar que «las reglas del juego democrático no deben reescribirse una vez finalizado el proceso, salvo que se establezcan para futuros comicios». Asimismo, exhortaron a la JCE y al TSE a reconsiderar su decisión e invitaron a la ciudadanía y a otras organizaciones políticas a defender las normas que sustentan la democracia dominicana.

La controversia tiene su origen en un fallo del TSE emitido en junio de 2025, que anuló las resoluciones 7-2025 y 8-2025 de la JCE tras recursos presentados por Alianza País (AlPaís), País Posible (PP) y Dominicanos por el Cambio (DxC). Estos partidos argumentaron que dichas resoluciones violaban principios constitucionales, afectaban derechos adquiridos y aplicaban criterios restrictivos contrarios a la igualdad. En julio, la JCE anunció un nuevo orden para la boleta electoral de 2028 y ajustes en el financiamiento público para 2025, lo que desencadenó las críticas de los partidos minoritarios.