La fiscal general Pamela Bondi confirma la confiscación de más de 700 millones de dólares en bienes de lujo, incluyendo propiedades en el Caribe, como parte de las sanciones contra el régimen venezolano

Santo Domingo / Washington. — El Gobierno de Estados Unidos llevó a cabo la mayor operación hasta la fecha contra el patrimonio del presidente venezolano Nicolás Maduro, incautando una amplia gama de bienes de lujo, entre los que se incluyen joyas, yates, aviones, vehículos de alta gama, efectivo y una mansión ubicada en la República Dominicana.

La acción forma parte de la ofensiva judicial y financiera emprendida por la administración estadounidense para debilitar la estructura económica del régimen chavista, en el marco de las sanciones internacionales vigentes.

Operación sin precedentes

La fiscal general Pamela Bondi anunció que el operativo se desarrolló de manera simultánea en varios países, con la colaboración de agencias federales, autoridades de naciones aliadas y organismos multilaterales. Según detalló, se confiscaron más de 700 millones de dólares en activos vinculados directa o indirectamente a Maduro y a miembros de su círculo cercano.

Entre los bienes recuperados se encuentran dos yates de gran eslora, aviones privados, nueve vehículos de lujo, lingotes de oro, obras de arte, cuentas bancarias en el extranjero y propiedades inmobiliarias en el Caribe y Europa. Entre estas destaca una mansión ubicada en la República Dominicana, que habría sido utilizada como residencia vacacional y centro de reuniones privadas.

Recompensa récord por captura

En paralelo, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció un aumento de la recompensa por información que conduzca al arresto o condena de Maduro, pasando de 25 a 50 millones de dólares. Se trata de la cifra más alta jamás ofrecida por un mandatario en ejercicio, lo que refleja la prioridad que Washington concede a su detención.

“Es un mensaje claro: no hay escondite seguro para quienes se lucran a costa del sufrimiento de su pueblo”, afirmó Bondi en conferencia de prensa.

Contexto y reacciones

Maduro y altos funcionarios de su Gobierno rechazaron la medida, calificándola como un acto de “agresión imperialista” y una “guerra económica” destinada a desestabilizar al país. El canciller venezolano aseguró que las acusaciones forman parte de una campaña de desprestigio sin fundamento jurídico.

La operación se enmarca en una estrategia más amplia de Estados Unidos para asfixiar financieramente al régimen, que incluye sanciones contra la industria petrolera, congelamiento de activos y procesos judiciales por narcotráfico y corrupción.

Impacto regional

Analistas coinciden en que esta ofensiva marca un punto de inflexión en la presión internacional contra Maduro, especialmente por la cooperación de países caribeños y europeos en la identificación y congelamiento de bienes. La incautación de una propiedad en República Dominicana también evidencia que el alcance de las investigaciones trasciende los límites continentales.