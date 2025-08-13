Procedimiento por más de RD$1 millón no fue publicado en el SECP, según denuncia.

Santo Domingo. – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó que investiga una denuncia por alegadas irregularidades en el procedimiento de comparación de precios núm. AMJ-CCC-CP-2025-0001, realizado por el Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa para la Remodelación del Salón Comunal de la Urbanización Medina.

De acuerdo con la denuncia, recibida el 11 de julio de 2025, el proceso adjudicado por un monto de RD$1,078,775.51 no fue publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), lo que violaría los principios de legalidad, transparencia y publicidad. Además, se señalan incumplimientos de plazos y otras disposiciones de la normativa vigente.

Ante esta situación, la DGCP inició la fase de instrucción para recabar información, garantizar el debido proceso y adoptar una decisión fundamentada, conforme al artículo 26 de la Ley Núm. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.

Una vez agotada esta etapa, el organismo procederá al análisis, ponderación y decisión del caso, evaluando el cumplimiento de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, el Reglamento de Aplicación 416-23 y las políticas de la DGCP, con el fin de determinar la existencia o no de causales de nulidad o anulabilidad.

La DGCP reiteró su compromiso con la transparencia y el uso correcto de los fondos públicos.

