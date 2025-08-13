28.8 C
Entretenimiento

Beca Warner Music Latina 2025 impulsa a Arlen Borrego y reconoce jóvenes dominicanos

Por: Redacción

Fecha:

Entretenimiento

Sofía Carson será la embajadora global de la Fundación Cultural Latin Grammy

Los Ángeles (EE.UU.),- La actriz y cantante hispana Sofía...

La trompetista cubana Arlen Borrego recibe la prestigiosa Beca Prodigio, mientras jóvenes dominicanos figuran entre los 49 beneficiarios de la Fundación Cultural Latin GRAMMY 2025

Miami, . — La Fundación Cultural Latin GRAMMY® otorgó la Beca Warner Music Latina 2025 a la trompetista Arlen Borrego Miranda durante una ceremonia especial en el Frost School of Music de la Universidad de Miami, conducida por la ganadora de la Beca Prodigio 2022, Valentina García, y con una presentación especial de Elena Rose junto a becarios y egresados.

Este reconocimiento, también conocido como Beca Prodigio, permitirá a Borrego cursar una licenciatura en el Berklee College of Music con todos los costos cubiertos, incluyendo matrícula, alojamiento, mentoría y oportunidades de aprendizaje.

La Fundación ha apoyado a jóvenes músicos de todo el mundo, incluyendo a la República Dominicana. En 2023, el pianista Leomar Cordero, de La Romana, obtuvo la Beca Nicky Jam para estudiar en Berklee. En 2024, el pianista Abraham Jiménez Sánchez recibió la Beca Talento para Matrícula por un valor de hasta 120 mil dólares, consolidando la presencia dominicana en este programa internacional de formación musical.

Desde su creación en 2014, la Fundación Cultural Latin GRAMMY ha comprometido más de 13,9 millones de dólares en becas, subvenciones e instrumentos musicales, beneficiando a decenas de estudiantes latinoamericanos.

CORAL GABLES, FLORIDA – AUGUST 13: Brenda Carrasco speaks onstage during The Latin Recording Academy Prodigy Scholarship Event on August 13, 2025 at the Knight Center for Music Innovation in Coral Gables, Florida. (Photo by John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy)

La música ha salvado mi vida… Tener la oportunidad de perseguir este sueño gracias al apoyo de Warner Music Latina y la Fundación Cultural Latin GRAMMY supera todo lo que imaginé”, expresó Borrego Miranda.

La ceremonia también incluyó la entrega de la primera Beca Emerging Talent a la saxofonista Aina López Pla, así como 48 becas adicionales a estudiantes de diversos países, entre ellas las patrocinadas por Gibson Gives, Amazon Music, Open Society Foundations y otras instituciones.

 

