Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Manuel Alejandro Féliz Rodríguez, alias el Cojo, imputado por la sustracción de dos anillos de oro del Instituto Duartiano, en la Ciudad Colonial.

De acuerdo con la solicitud presentada por la procuradora fiscal Roxanna Molano, encargada del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Propiedad (Robo), el hecho ocurrió el 5 de agosto pasado en la sede del Instituto Duartiano, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público.

El imputado se presentó a dichas instalaciones y solicitó un tour a la secretaria.

Mientras simulaba esperar por este, ingresó al salón de exhibición y aprovechó un descuido para sustraer de una vitrina dos anillos de oro: uno con el rostro del padre de la patria Juan Pablo Duarte y otro con una piedra de rubí, un regalo del prócer a su prometida, Prudencia Lluberes Álvarez.

Durante las investigaciones, el 9 de agosto pasado, miembros de la División de Procedimiento de Investigación C4, sector San Carlos, lograron identificar al hombre y más tarde lo ubicaron desplazándose por la acera de la avenida Isabel La Católica.

Féliz Rodríguez admitió haber visitado el Instituto Duartiano el mismo día del robo, así como haberse llevado los anillos y vendido en una compraventa de la avenida Mella.

Horas después, miembros de la División de Procedimiento de Investigación C4 se trasladaron a la compraventa, donde el encargado confirmó que le compró un anillo al imputado por 3,000 pesos y el otro por 15,500, pagados mediante transferencia.

El hombre fue arrestado el pasado lunes después de que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional emitiera una orden de arresto en su contra.