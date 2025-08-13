33.8 C
Santo Domingo
miércoles, agosto 13, 2025
InicioNoticiasAcusan a un hombre de sustraer dos anillos del Instituto Duartiano
Noticias

Acusan a un hombre de sustraer dos anillos del Instituto Duartiano

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

EE.UU. prevé que la tormenta Erin se desvíe hacia el norte y se aleje de Puerto Rico

Miami (EE.UU.).- El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en...
Noticias

EE.UU. ejecuta mayor operación contra bienes de Maduro: incautan joyas, yates y mansión en RD

La fiscal general Pamela Bondi confirma la confiscación de...
Noticias

Salud Pública investiga muerte por posible caso de “bacteria come carne”

Santo Domingo. – El Ministerio de Salud Pública investiga...

Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Manuel Alejandro Féliz Rodríguez, alias el Cojo, imputado por la sustracción de dos anillos de oro del Instituto Duartiano, en la Ciudad Colonial.

De acuerdo con la solicitud presentada por la procuradora fiscal Roxanna Molano, encargada del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Propiedad (Robo), el hecho ocurrió el 5 de agosto pasado en la sede del Instituto Duartiano, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público.

El imputado se presentó a dichas instalaciones y solicitó un tour a la secretaria.

Mientras simulaba esperar por este, ingresó al salón de exhibición y aprovechó un descuido para sustraer de una vitrina dos anillos de oro: uno con el rostro del padre de la patria Juan Pablo Duarte y otro con una piedra de rubí, un regalo del prócer a su prometida, Prudencia Lluberes Álvarez.

Durante las investigaciones, el 9 de agosto pasado, miembros de la División de Procedimiento de Investigación C4, sector San Carlos, lograron identificar al hombre y más tarde lo ubicaron desplazándose por la acera de la avenida Isabel La Católica.

Féliz Rodríguez admitió haber visitado el Instituto Duartiano el mismo día del robo, así como haberse llevado los anillos y vendido en una compraventa de la avenida Mella.

Horas después, miembros de la División de Procedimiento de Investigación C4 se trasladaron a la compraventa, donde el encargado confirmó que le compró un anillo al imputado por 3,000 pesos y el otro por 15,500, pagados mediante transferencia.

El hombre fue arrestado el pasado lunes después de que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional emitiera una orden de arresto en su contra.

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
EE.UU. prevé que la tormenta Erin se desvíe hacia el norte y se aleje de Puerto Rico

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

EE.UU. prevé que la tormenta Erin se desvíe hacia el norte y se aleje de Puerto Rico

Noticias 0
Miami (EE.UU.).- El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en...

EE.UU. ejecuta mayor operación contra bienes de Maduro: incautan joyas, yates y mansión en RD

Noticias 0
La fiscal general Pamela Bondi confirma la confiscación de...

Salud Pública investiga muerte por posible caso de “bacteria come carne”

Noticias 0
Santo Domingo. – El Ministerio de Salud Pública investiga...

¿Qué pasó esta semana?

Aduanas de RD e India acuerdan reconocimiento mutuo de operadores económicos autorizados

Noticias 0
Yayo Sanz Lovatón firma pacto que facilita el comercio...

Arajet lanza promoción de verano: niños vuelan gratis en rutas seleccionadas

Noticias 0
La aerolínea dominicana ofrece un 100 % de descuento en...

Migración desmiente detención de Smith Augustin, miembro del Consejo Presidencial de Haití

Noticias 0
La DGM aclara que el funcionario haitiano no fue...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group