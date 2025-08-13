Es la primera intervención en una terminal desde 1956; la ampliación permitirá operar más aeronaves, agilizar los procesos y brindar mayor comodidad a los usuarios.

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader dejó iniciados este miércoles los trabajos para la construcción de una moderna terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), con una inversión de 250 millones de dólares, destinada a ampliar la capacidad y mejorar la experiencia de los viajeros.

El proyecto se perfila como un referente regional gracias a su diseño moderno, su funcionalidad y su enfoque en la sostenibilidad. El nuevo edificio terminal estará distribuido en tres niveles e incorporará lo más avanzado en tecnología y eficiencia operativa.

De su lado, el ministro de Obras Públicas y presidente de la Comisión Aeroportuaria, Eduardo Estrella, expresó que el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) tendrá un impacto significativo tanto para los residentes como para el desarrollo del turismo en la República Dominicana gracias a esta intervención. Señaló que la nueva terminal contribuirá a agilizar los procesos de llegada y salida de los viajeros, mejorando la eficiencia operativa del aeropuerto.

Agregó que la infraestructura contará con una extensión de 33,000 metros cuadrados y 10 puestos de embarque, lo que permitirá recibir hasta 4 millones de pasajeros adicionales al año.

En tanto, el ministro de Turismo, David Collado, destacó que el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA) recibirá su primera intervención en una terminal, una acción que no se realizaba desde 1956.

Asimismo, Collado informó que en septiembre se entregará el parque submarino “La Caleta”, que había estado abandonado y deteriorado durante 50 años, y que ya se encuentra en un 90 % de su reconstrucción. El parque contará con estacionamientos, iluminación, zonas de esparcimiento, acondicionamiento de la playa, áreas de comidas y otras facilidades para el disfrute de los turistas.

También, la directora general de AERODOM, Monika Infante, afirmó que el proyecto iniciado hoy constituye un hito histórico para la infraestructura aeroportuaria de República Dominicana. Destacó que, bajo el liderazgo del presidente Abinader, el gobierno ha impulsado un crecimiento sin precedentes en la industria turística y el tráfico aéreo, fortaleciendo la inversión, la conectividad y la experiencia de los pasajeros, así como la economía e infraestructura del país.

La terminal contará con un área de llegadas equipada con sistema automatizado de manejo de equipajes y cuatro cintas transportadoras; área de salidas con 38 mostradores, cuatro líneas de seguridad, dos salones VIP y puertas de embarque con 10 posiciones. Además, ofrecerá amplias zonas de espera y una renovada oferta comercial y gastronómica para los pasajeros.

La obra incluye una nueva plataforma de aviación con capacidad para operar hasta 13 aeronaves simultáneamente y 900 nuevas plazas de estacionamiento para vehículos.

Estuvieron presentes los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; el comandante de la Fuerza Aérea, mayor general piloto Floreal T. Suárez Martínez.

También, los directores de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta; de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester; del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez; del Departamento Aeroportuario, Víctor Pichardo; de Prodominicana, Viviana Riveiro; y del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), el general de brigada piloto Enmanuel Souffront Tamayo, FARD, y la Embajadora de Francia en el país, Sonia Barbry.