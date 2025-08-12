La alianza estratégica impulsará producciones originales en 4K y fortalecerá la proyección global del talento nacional.

Santo Domingo. – El Grupo Telemicro y la plataforma de streaming Pelidom.com anunciaron una alianza estratégica que colocará el entretenimiento dominicano en más de 112 países, combinando la experiencia televisiva de casi cuatro décadas con la innovación tecnológica de una plataforma digital en expansión.

De esta unión surgirán series, miniseries, sitcoms, documentales e historias originales que estarán disponibles exclusivamente en Pelidom.com, integrando contenido cultural, artístico y de entretenimiento con alcance global.

Dos referentes, un mismo objetivo

Telemicro, líder indiscutible en la televisión nacional durante más de 39 años, y Pelidom.com, fundada en 2015, unen fuerzas para conquistar audiencias internacionales. En apenas una década, la plataforma ha acumulado 14 millones de espectadores y presencia en más de un centenar de naciones.

La alianza involucra un ecosistema de marcas y dispositivos globales, incluyendo Aster, Viva, Telemicro Internacional, Apple TV, Fire Stick, Roku, Samsung, iOS, Android, Android TV, PayPal, Visa, Mastercard, American Express y Stripe.

Proyección mundial en 4K

El contenido se distribuirá con calidad 4K y el respaldo técnico de UScreen, garantizando una experiencia de visualización premium en América Latina, Estados Unidos, Europa y regiones remotas del planeta.

“Esta alianza es un puente cultural y una plataforma para que el talento dominicano sea visto y reconocido en todo el mundo”, destacaron los ejecutivos durante la firma del acuerdo.

La iniciativa refuerza el papel de ambas marcas como orgullo nacional, impulsando el posicionamiento del país en la industria del entretenimiento y ofreciendo una vitrina para creadores, productores y artistas dominicanos.

