martes, agosto 12, 2025
Entretenimiento

Taylor Swift desata el misterio con “The Life of a Showgirl” y una revelación en pódcast

La cantante anunció su nuevo álbum con una estrategia cargada de pistas visuales, ediciones especiales y un adelanto en “New Heights” junto a Travis Kelce.

Nueva York – El fenómeno global Taylor Swift vuelve a sacudir el panorama musical con el anuncio de su 12.º álbum de estudio, The Life of a Showgirl. La revelación, cargada de simbolismo y guiños para sus seguidores, se produjo en la madrugada de este martes, cuando un contador regresivo en su página web llegó a cero.

Aunque la artista aún no ha compartido la fecha exacta de lanzamiento, sí confirmó que las versiones en vinilo estarán disponibles antes del 13 de octubre, incluyendo una edición limitada en un llamativo tono “Portofino orange glitter” y una versión en casete para coleccionistas.

Una campaña en clave naranja

En los días previos, Swift y su equipo sembraron pistas que avivaron las especulaciones. Desde la cuenta oficial de Taylor Nation en TikTok se publicaron doce imágenes consecutivas donde la artista viste siempre de naranja, acompañadas del mensaje: “Thinking about when she said ‘See you next era…’”.

El mismo color volvió a aparecer minutos antes del anuncio en las redes de New Heights, el pódcast presentado por Travis Kelce —pareja de Swift— y su hermano Jason Kelce, donde se mostró una silueta misteriosa sobre un fondo naranja.

Una aparición sorpresa en “New Heights”

Horas después se confirmó que Swift será invitada en el próximo episodio del programa. En un video teaser, la cantante aparece extrayendo de un maletín el nuevo álbum, pero con la portada estratégicamente desenfocada, lo que ha desatado teorías entre los fans sobre su diseño y concepto.

Expectativa mundial

El anuncio no solo consolida el dominio de Swift en las listas y en la conversación digital, sino que también eleva la expectativa sobre el sonido de esta nueva producción. Tras el éxito de Midnights y las regrabaciones de sus discos anteriores, la artista parece lista para abrir un nuevo capítulo en su carrera con un lanzamiento que combina música, narrativa y marketing de alto impacto.

📌 Más novedades del mundo musical en Espectáculos.

 

Notas relacionadas:

 

