Santo Domingo. – El Ministerio de Salud Pública investiga el fallecimiento de una persona que presuntamente habría contraído la bacteria conocida popularmente como “come carne”.

La institución informó que trabaja en la recopilación de informaciones relacionadas con el caso, con el objetivo de emitir un informe oficial en las próximas horas.

Aunque no se han revelado detalles sobre la identidad de la víctima ni el lugar donde ocurrió el hecho, las autoridades sanitarias exhortaron a la población a mantener las medidas de higiene y prevención, mientras avanza la investigación.

La llamada “bacteria come carne” es un término común para referirse a infecciones graves causadas por bacterias como Streptococcus pyogenes o Vibrio vulnificus, que pueden provocar necrosis de los tejidos. Estos casos, aunque poco frecuentes, requieren atención médica inmediata.