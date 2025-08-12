

La propuesta de Milian Reyes Solano se consolida como vitrina para la música dominicana emergente desde San Francisco de Macorís.

San Francisco de Macorís.– Músicapress TV, conducido y producido por Milian Reyes Solano, se alzó con el galardón a Mejor Programa Regional de Televisión del Año en la 7.ª edición de los SFM Magazine Awards, celebrados en el Teatro de la Universidad Católica Nordestana (UCNE).

Transmitido cada domingo a las 6:00 p. m. por Telemedios Dominicana, canal 8, el programa obtuvo su segunda nominación consecutiva en esta categoría, consolidándose como una propuesta fresca que apuesta por contenidos culturales y artísticos.

Ocho años al aire y una misión cultural

Con ocho años de transmisión ininterrumpida, Músicapress TV se ha convertido en una plataforma clave para la difusión de la música dominicana, con énfasis en la emergente, abarcando géneros como el tropical, el alternativo y la canción de autor.

“Soy del Macorís del Mar, y es un honor recibir este reconocimiento del Macorís del Cacao”, expresó emocionada Reyes al recibir el premio, en alusión a su origen de Samaná y el vínculo con San Francisco de Macorís.

La comunicadora también agradeció el respaldo del público:

“Me siento muy agradecida con la región del Cibao, porque desde que inicié con Músicapress han entendido y aceptado mi trabajo”.

Proyección nacional e internacional

El reconocimiento refuerza el impacto del programa en la promoción del talento musical dominicano, no solo a nivel regional sino con alcance nacional e internacional.

Además de su transmisión en Telemedios Dominicana, Músicapress TV se retransmite por Al Tanto TV, Latinos NY y TV Quisqueya, ampliando su cobertura a la diáspora dominicana en Estados Unidos.

