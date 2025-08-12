Santiago (República Dominicana).– El Ministerio Público puso en marcha la Operación Discovery 3.0 con un amplio equipo de fiscales de la Dirección General de Persecución, la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la Fiscalía de Santiago.

La investigación, que llevaba más de dos años en curso, permitió identificar un grupo estructurado que operaba a través de plataformas digitales para cometer delitos como fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero, afectando en su mayoría a personas de avanzada edad.

En el operativo se ejecutaron 34 allanamientos en Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo, con la participación de 50 fiscales y 375 miembros de la Policía Nacional. La acción se realizó de manera conjunta con la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) y contó con la cooperación del Buró Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos, que simultáneamente llevó a cabo allanamientos en California, Nueva York, La Florida, Maryland y Missouri.

El titular de la Dirección General de Persecución del Miisterio Público, Wilson Camacho, explicó que esta operación responde a la política de la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, de enfrentar de manera firme y continua la cibercriminalidad y la criminalidad organizada.

Camacho informó que han sido arrestadas nueve personas, cuatro de ellas solicitadas en extradición por las autoridades de Estados Unidos. En los operativos se ocuparon dinero en efectivo, vehículos de alta gama, joyas, equipos electrónicos, armas de fuego y marihuana líquida.

Los detenidos serán presentados ante la Suprema Corte de Justicia para los procesos de extradición y ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, donde se conocerán las medidas de coerción correspondientes.

El Ministerio Público recordó que esta es la tercera operación de este tipo, luego de Discovery y Discovery 2.0, que permitieron desmantelar redes delictivas que afectaban principalmente a ciudadanos estadounidenses en edad de retiro, despojándolos de recursos económicos y sometiéndolos a engaños y vejaciones.