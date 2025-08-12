26.8 C
Santo Domingo
martes, agosto 12, 2025
InicioNoticiasLeonel Fernández afirma que el triunfo en 2028 es “inevitable”
Noticias

Leonel Fernández afirma que el triunfo en 2028 es “inevitable”

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Fuerza del Pueblo denuncia 11 mil pensiones “ilegales”

FP acusa al Gobierno de otorgar pensiones sin base...
Noticias

Leonel Fernández: Con el PRM, la República Dominicana revive siglo XIX

Leonel Fernández arremete contra el PRM y vaticina su...
Noticias

Fuerza del Pueblo abre inscripciones para cargos internos del 10 al 13 de julio

El proceso forma parte del Primer Congreso Elector “Manolo...

El líder de la Fuerza del Pueblo respalda la creación de la plataforma Convergencia Ciudadana como motor de apoyo rumbo a las presidenciales.

Santo Domingo,  (EFE).- El expresidente Leonel Fernández afirmó que el surgimiento de movimientos ciudadanos que respaldan su proyecto político para las elecciones presidenciales de 2028 es una señal “inevitable” de triunfo para la Fuerza del Pueblo (FP).

La organización informó sobre la creación de Convergencia Ciudadana, una coalición que agrupa a movimientos sociales y políticos, coordinada por Manolo Pichardo junto a Elena Mejía y otros dirigentes de alcance nacional e internacional.

Respaldos que marcan la ruta electoral

Fernández destacó sentirse “altamente complacido y honrado” por la presencia de representantes de estas agrupaciones, quienes ya trabajan con la vista puesta en la contienda electoral.

“Las condiciones actuales del país favorecen la creación de estos movimientos y el triunfo electoral de nuestra organización en el año 2028. Hay un ambiente que empieza a respirarse favorable a eso”, señaló el exmandatario.

Críticas al Gobierno actual

El dirigente opositor atribuyó el crecimiento de estas plataformas a un “rechazo popular” hacia la actual gestión gubernamental.

“La respuesta política a eso nace del pueblo. Estos movimientos son las primeras señales de la inevitabilidad de un triunfo en 2028, porque ya la confianza se perdió en este gobierno”, enfatizó Fernández.

Proyección hacia 2028

Según la Fuerza del Pueblo, Convergencia Ciudadana buscará articular propuestas y acciones que fortalezcan la participación de diversos sectores en el escenario político, consolidando la base electoral de la organización.

Fernández ha reiterado en otras ocasiones que su proyecto no se limita a un partido, sino a un movimiento nacional que integre a ciudadanos inconformes y líderes comunitarios, con el objetivo de construir una alternativa política sólida.

📌 Puedes leer más sobre la trayectoria política de Leonel Fernández en nuestra sección de Política.

Resumen para Instagram:
📢 Leonel Fernández asegura que el triunfo de la Fuerza del Pueblo en 2028 es “inevitable”, impulsado por la creación de la plataforma Convergencia Ciudadana.
💬 Conoce todos los detalles en nuestro portal 👉 [link en bio]

Notas relacionadas:

 

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Autoridades decomisan 43 paquetes de cocaína en Puerto Multimodal Caucedo

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Autoridades decomisan 43 paquetes de cocaína en Puerto Multimodal Caucedo

Noticias 0
Santo Domingo.- La Dirección Nacional de Control de Drogas...

Pro Consumidor vigila venta de útiles escolares para evitar publicidad engañosa

Noticias 0
Santo Domingo.- El Instituto Nacional de Protección de los...

MOPC cerrará desde hoy pasos a desnivel, túneles y puentes por mantenimiento

Noticias 0
Las labores se extenderán hasta el sábado 16 de...

¿Qué pasó esta semana?

Terror en Times Square: adolescente abre fuego y deja tres heridos en pleno corazón de Nueva York

Noticias 0
El joven agresor abrió fuego en la concurrida plaza...

Petro advierte que ataque a Venezuela sería agresión a Latinoamérica

Noticias 0
El presidente de Colombia rechaza una operación militar sin...

¡Alerta Caribe! México y RD unen fuerzas ante invasión de 400 mil toneladas de sargazo en 2025

Noticias 0
Los gobiernos buscan crear una mesa binacional para frenar...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group