El líder de la Fuerza del Pueblo respalda la creación de la plataforma Convergencia Ciudadana como motor de apoyo rumbo a las presidenciales.

Santo Domingo, (EFE).- El expresidente Leonel Fernández afirmó que el surgimiento de movimientos ciudadanos que respaldan su proyecto político para las elecciones presidenciales de 2028 es una señal “inevitable” de triunfo para la Fuerza del Pueblo (FP).

La organización informó sobre la creación de Convergencia Ciudadana, una coalición que agrupa a movimientos sociales y políticos, coordinada por Manolo Pichardo junto a Elena Mejía y otros dirigentes de alcance nacional e internacional.

Respaldos que marcan la ruta electoral

Fernández destacó sentirse “altamente complacido y honrado” por la presencia de representantes de estas agrupaciones, quienes ya trabajan con la vista puesta en la contienda electoral.

“Las condiciones actuales del país favorecen la creación de estos movimientos y el triunfo electoral de nuestra organización en el año 2028. Hay un ambiente que empieza a respirarse favorable a eso”, señaló el exmandatario.

Críticas al Gobierno actual

El dirigente opositor atribuyó el crecimiento de estas plataformas a un “rechazo popular” hacia la actual gestión gubernamental.

“La respuesta política a eso nace del pueblo. Estos movimientos son las primeras señales de la inevitabilidad de un triunfo en 2028, porque ya la confianza se perdió en este gobierno”, enfatizó Fernández.

Proyección hacia 2028

Según la Fuerza del Pueblo, Convergencia Ciudadana buscará articular propuestas y acciones que fortalezcan la participación de diversos sectores en el escenario político, consolidando la base electoral de la organización.

Fernández ha reiterado en otras ocasiones que su proyecto no se limita a un partido, sino a un movimiento nacional que integre a ciudadanos inconformes y líderes comunitarios, con el objetivo de construir una alternativa política sólida.

