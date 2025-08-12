El evento promovió la inclusión, equidad y participación de la juventud dominicana en el entorno digital

Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) celebró la primera edición del evento “Juventud Conectada”, en conmemoración del Día Mundial de la Juventud, con el objetivo de fomentar la participación inclusiva y equitativa de la juventud dominicana en el ámbito de las tecnologías y el mundo digital.

La actividad se realizó en el Centro Cultural INDOTEL de la Ciudad Colonial y reunió a jóvenes entre 16 y 35 años, provenientes de distintos perfiles académicos, profesionales y territoriales. Participaron representantes de organizaciones juveniles, estudiantes, emprendedores, activistas digitales y miembros del ecosistema tecnológico, educativo y de políticas públicas.

El presidente del Consejo Directivo del INDOTEL, Guido Gómez Mazara, quien tuvo a su cargo las palabras de apertura del evento, invitó a los jóvenes a formarse en profesiones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), enfatizando que el 75% de las personas que se forman en estas áreas logran insertarse en el mercado laboral.

“Vivimos tiempos donde la conectividad no es un lujo ni una opción: es un derecho, una herramienta, una puerta hacia la educación, la innovación, el emprendimiento y la participación ciudadana. Pero no basta con estar conectados: desde el INDOTEL creemos en una conectividad significativa, que transforme vidas, cierre brechas y cree oportunidades reales para todas las personas, sin importar dónde vivan o cuál sea su condición”, aseguró el funcionario de las telecomunicaciones

Dijo que, durante esta gestión han fortalecido el compromiso con la juventud trabajando para que la conectividad sea sinónimo de inclusión, formación y emprendimiento real, y que este espacio ha sido concebido con el propósito de abrir el micrófono a los jóvenes que tienen el talento, la energía y la creatividad para transformar el presente y construir el futuro.

Asimismo, Darian Vargas, asesor técnico de la Dirección de Habilidades Digitales del INDOTEL, resaltó que muchos jóvenes dominicanos solo necesitan una oportunidad para desarrollar sus talentos, y que, conscientes de esa realidad, la institución de las telecomunicaciones está contribuyendo 10 puntos de habilidades rápidas en la zona fronteriza para que la juventud se forme en las profesiones STEM para que puedan cubrir las vacantes que demanda el mercado laboral.

El evento incluyó espacios temáticos centrados en el rol de la juventud en la toma de decisiones, el uso responsable de la tecnología, la creación de contenido, la desinformación, ciberseguridad y el desarrollo de habilidades para el futuro del trabajo. A través de paneles, se efectuaron charlas breves y un diálogo participativo, en los que se exploraron desafíos actuales como la inclusión digital, las brechas de acceso y la formación juvenil, así como las oportunidades concretas para fortalecer el liderazgo y participación de los jóvenes en el entorno digital.

Como parte del programa, se realizó el diálogo juvenil titulado “Juventud conectada y segura: participación y ciberseguridad en la era digital”, rumbo al VII Foro de Jóvenes de las Américas, en coordinación con el Young Americas Business Trust (YABT) y la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta actividad forma parte del proceso regional de consultas juveniles de cara a la X Cumbre de las Américas.

Con esta iniciativa la institución reguladora de las telecomunicaciones en República Dominicana refuerza su compromiso con la promoción de una ciudadanía digital activa, consciente y empoderada, garantizando que las juventudes del país cuenten con las herramientas necesarias para desenvolverse en un ecosistema tecnológico cada vez más desafiante y competitivo.

A la actividad también asistieron por parte del INDOTEL el miembro del Consejo Directivo, Juan Taveras Hernández; el director de Despacho de Presidencia de la institución, Alfredo López Ariza; la directora de Protección al Usuario, Carolina García; la directora de Relaciones Internacionales, Amparo Arango; la directora Administrativa, Mayra Cochón, entre otros colaboradores.

Asimismo, participaron en la apertura del evento el director de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), Edgar Batista; el viceministro de Tecnología e Innovación, Ministerio de Administración Pública (MAP), Armando Manzueta; entre otros invitados especiales.