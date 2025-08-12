30.6 C
Noticias

Fundación Refidomsa entrega útiles escolares a más de 7,000 estudiantes en apoyo al año educativo 2025-2026

La gestión del doctor Leonardo Aguilera impulsa la educación y el desarrollo de comunidades vulnerables.

Santo Domingo. –La Fundación Refidomsa realizó importantes jornadas de entrega de útiles escolares que beneficiaron a más de 7,000 estudiantes de diversas comunidades del país, como parte de su compromiso continuo con la educación y el bienestar de las familias.

Las entregas, realizadas previo al inicio del año escolar 2025-2026, abarca zonas de impacto clave como Nigua, Haina, El Carril, Quita Sueño, Nizao, San Cristóbal, Santiago, Azua y Don Gregorio, beneficiando a estudiantes de diversas edades en su camino educativo.

Este esfuerzo forma parte del programa de apoyo a la educación que realiza la Fundación Refidomsa, brazo social de la Refinería Dominicana de Petróleo, que desde hace años se dedica a la implementación de acciones de respaldo educativo en zonas vulnerables del país.

En el marco de este programa, se entregaron paquetes de útiles escolares con el objetivo de proporcionar a los estudiantes los materiales necesarios para el año lectivo, contribuyendo a propiciar las condiciones para el aprendizaje.

Diosmary Peralta, directora de la Fundación Refidomsa, expresó: “Este año, hemos logrado ampliar nuestra cobertura para llegar a más niños y adolescentes, asegurando que tengan lo necesario para un comienzo escolar exitoso. Continuamos comprometidos con el desarrollo de la educación en nuestra nación, brindando oportunidades a aquellos que más lo necesitan”.

Peralta agregó que por cuarto año, la iniciativa que comenzó con la llegada del doctor Leonardo Aguilera a la presidencia del Consejo de Administración de Refidomsa, ha beneficiado a miles de niños, niñas y adolescentes en las comunidades de Haina, San Cristóbal, Azua, Nizao, Santiago, Loma de Cabrera, Santiago Rodríguez y Arroyo Blanco, entre otras localidades de varias provincias.

Este año, la fundación ha logrado ampliar aún más su alcance, beneficiando a comunidades adicionales en todo el país.

Franklin Soriano, coordinador de la política social de Refidomsa, explicó que además de la entrega de materiales, la Fundación organizó actividades artísticas para niños y adultos en cada uno de los centros educativos beneficiados.

