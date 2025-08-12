El presidente defendió el crecimiento del país y citó el respaldo de la FAO, Cepal, Banco Mundial y Moody’s frente a críticas de la oposición

Santo Domingo El presidente Luis Abinader recomendó al exmandatario Leonel Fernández debatir sus críticas económicas con organismos internacionales y calificadoras de riesgo que respaldan el crecimiento y la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana.

“Le recomiendo al amigo Leonel que los datos que ofrecemos los vaya a discutir con los organismos internacionales; le puedo dar el nombre del director de la FAO para que pelee con él, también lo puedo poner en contacto con la Cepal y el Banco Mundial… que tenga buena suerte discutiendo sobre esto”, afirmó Abinader en su rueda de prensa semanal en el Palacio Nacional.

El jefe de Estado también invitó al exgobernante a confrontar a Moody’s, que la semana pasada elevó la calificación crediticia del país a Ba2, la primera mejora desde 2017, resaltando la fortaleza macroeconómica, el crecimiento sostenido y los avances institucionales.

Respuesta a las críticas de la oposición

Las declaraciones surgen tras acusaciones de Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo, quien afirmó que el Gobierno “maquilla las cifras” y calificó al Partido Revolucionario Moderno (PRM) como “el gran fracaso de la política dominicana”.

Citando estadísticas del Banco Central, Fernández aseguró que en el primer semestre la economía creció solo un 2,7 %, y que en junio el crecimiento fue de 1,2 %, mencionando además problemas como la paralización de la construcción, falta de circulación de dinero, crisis de agua, apagones y 500 escuelas sin construir.

Abinader respondió que fue el primero en advertir que la economía no alcanzaría las proyecciones este año debido a factores externos, pero recalcó que sigue siendo “la de mayor crecimiento de América Latina”.

Otros temas: feminicidios y obras públicas

El mandatario mostró preocupación por los feminicidios y llamó a una acción conjunta de toda la sociedad para proteger a las mujeres. Destacó que su gestión incrementó de tres a quince las casas de acogida para víctimas de violencia.

Asimismo, adelantó que la próxima semana presentará nuevas obras: “Para que (la oposición) cuente y haga su balance… después no me digan abusador”.

