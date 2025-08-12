30.6 C
Santo Domingo
martes, agosto 12, 2025
InicioNoticiasAbinader reta a Leonel Fernández a debatir cifras económicas con organismos internacionales
Noticias

Abinader reta a Leonel Fernández a debatir cifras económicas con organismos internacionales

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Leonel Fernández afirma que el triunfo en 2028 es “inevitable”

El líder de la Fuerza del Pueblo respalda la...
Editorial

Cambio de gabinete o cambio de modelo

 Editorial¿Es solo un cambio de gabinete o estamos ante...
Noticias

Abinader llama a convertir la biodiversidad en eje de desarrollo global

El presidente dominicano plantea en Guyana medidas concretas y...

El presidente defendió el crecimiento del país y citó el respaldo de la FAO, Cepal, Banco Mundial y Moody’s frente a críticas de la oposición

Santo Domingo El presidente Luis Abinader recomendó al exmandatario Leonel Fernández debatir sus críticas económicas con organismos internacionales y calificadoras de riesgo que respaldan el crecimiento y la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana.

“Le recomiendo al amigo Leonel que los datos que ofrecemos los vaya a discutir con los organismos internacionales; le puedo dar el nombre del director de la FAO para que pelee con él, también lo puedo poner en contacto con la Cepal y el Banco Mundial… que tenga buena suerte discutiendo sobre esto”, afirmó Abinader en su rueda de prensa semanal en el Palacio Nacional.

El jefe de Estado también invitó al exgobernante a confrontar a Moody’s, que la semana pasada elevó la calificación crediticia del país a Ba2, la primera mejora desde 2017, resaltando la fortaleza macroeconómica, el crecimiento sostenido y los avances institucionales.

Respuesta a las críticas de la oposición

Las declaraciones surgen tras acusaciones de Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo, quien afirmó que el Gobierno “maquilla las cifras” y calificó al Partido Revolucionario Moderno (PRM) como “el gran fracaso de la política dominicana”.

Citando estadísticas del Banco Central, Fernández aseguró que en el primer semestre la economía creció solo un 2,7 %, y que en junio el crecimiento fue de 1,2 %, mencionando además problemas como la paralización de la construcción, falta de circulación de dinero, crisis de agua, apagones y 500 escuelas sin construir.

Abinader respondió que fue el primero en advertir que la economía no alcanzaría las proyecciones este año debido a factores externos, pero recalcó que sigue siendo “la de mayor crecimiento de América Latina”.

Otros temas: feminicidios y obras públicas

El mandatario mostró preocupación por los feminicidios y llamó a una acción conjunta de toda la sociedad para proteger a las mujeres. Destacó que su gestión incrementó de tres a quince las casas de acogida para víctimas de violencia.

Asimismo, adelantó que la próxima semana presentará nuevas obras: “Para que (la oposición) cuente y haga su balance… después no me digan abusador”.

📌 Más noticias políticas en nuestra sección de Política.

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Telemicro y Pelidom unen fuerzas para llevar contenido dominicano a más de 112 países

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Telemicro y Pelidom unen fuerzas para llevar contenido dominicano a más de 112 países

Entretenimiento 0
La alianza estratégica impulsará producciones originales en 4K y...

Taylor Swift desata el misterio con “The Life of a Showgirl” y una revelación en pódcast

Entretenimiento 0
La cantante anunció su nuevo álbum con una estrategia...

Músicapress TV gana como Mejor Programa Regional en los SFM Magazine Awards

Entretenimiento 0
La propuesta de Milian Reyes Solano se consolida como...

¿Qué pasó esta semana?

República Dominicana firma un acuerdo con la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe

Noticias 0
Santo Domingo.- La República Dominicana firmó este martes un...

MOPC cerrará desde hoy pasos a desnivel, túneles y puentes por mantenimiento

Noticias 0
Las labores se extenderán hasta el sábado 16 de...

Más de 200 muertos por desnutrición en Gaza desde inicio de ofensiva israelí

Noticias 0
El Ministerio de Sanidad de Gaza reporta grave crisis...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group