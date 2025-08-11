31.7 C
Santo Domingo
lunes, agosto 11, 2025
InicioNoticiasPro Consumidor vigila venta de útiles escolares para evitar publicidad engañosa
Noticias

Pro Consumidor vigila venta de útiles escolares para evitar publicidad engañosa

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Noticias

Autoridades decomisan 43 paquetes de cocaína en Puerto Multimodal Caucedo

Santo Domingo.- La Dirección Nacional de Control de Drogas...
Noticias

MOPC cerrará desde hoy pasos a desnivel, túneles y puentes por mantenimiento

Las labores se extenderán hasta el sábado 16 de...
Entretenimiento

AHORA TV y Catorce TV estrenan transmisión digital y se alían con TV Azteca

Dany Alcántara, presidente del Grupo ACD Media, afirma que...

Santo Domingo.- El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó este lunes de que mantiene un proceso de vigilancia y supervisión en comercios que venden útiles escolares, con el objetivo de prevenir la publicidad engañosa en perjuicio de los consumidores.

En un comunicado, el director ejecutivo de la entidad, Eddy Alcántara, explicó que esos operativos de inspección que se vienen realizando en tiendas, librerías, papelerías de las principales ciudades, incluyendo el Distrito Nacional, buscan que las ofertas cumplan con la veracidad y transparencia requeridas por la ley 3658-05.

Dijo que también persiguen garantizar que los productos vendidos cumplan con las características anunciadas.

Indicó que el cuerpo de inspectores y los departamentos de Publicidad y Precios y Buenas Prácticas están verificando las ofertas de uniformes, libros de texto, cuadernos, mochilas, loncheras, lápices, lapiceros y otros materiales gastables que utilizan los estudiantes.

Alcántara dijo que “ya es costumbre realizar este tipo de operativos en períodos de mayor actividad comercial, porque queremos evitar que padres, madres y tutores sean víctimas de ofertas engañosas en establecimientos que promocionan útiles escolares como si fueran de alta calidad, pero que en realidad entregan productos defectuosos, de baja durabilidad o distintos a los anunciados”.

El funcionario dijo que la normativa de protección al consumidor, en su artículo 110, sanciona toda publicidad que por acción, omisión o ambigüedad pueda inducir al error al consumidor respecto a la naturaleza, calidad, cantidad, precio o condiciones de un bien o servicio.

En ese sentido, advirtió de que los negocios que incurran en estas prácticas serán sancionados con multas o suspensión temporal de operaciones, conforme establece la ley.

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
MOPC cerrará desde hoy pasos a desnivel, túneles y puentes por mantenimiento
Artículo siguiente
Autoridades decomisan 43 paquetes de cocaína en Puerto Multimodal Caucedo

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Autoridades decomisan 43 paquetes de cocaína en Puerto Multimodal Caucedo

Noticias 0
Santo Domingo.- La Dirección Nacional de Control de Drogas...

MOPC cerrará desde hoy pasos a desnivel, túneles y puentes por mantenimiento

Noticias 0
Las labores se extenderán hasta el sábado 16 de...

AHORA TV y Catorce TV estrenan transmisión digital y se alían con TV Azteca

Entretenimiento 0
Dany Alcántara, presidente del Grupo ACD Media, afirma que...

¿Qué pasó esta semana?

Migración sanciona a 28 empresas por contratar extranjeros irregulares

Noticias 0
La DGM impuso multas superiores a 1.5 millones de...

Espectáculos Públicos advierte por presencia de menores en eventos para adultos

Noticias 0
Santo Domingo.- La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y...

Aduanas de RD e India acuerdan reconocimiento mutuo de operadores económicos autorizados

Noticias 0
Yayo Sanz Lovatón firma pacto que facilita el comercio...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group