Santo Domingo.- El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó este lunes de que mantiene un proceso de vigilancia y supervisión en comercios que venden útiles escolares, con el objetivo de prevenir la publicidad engañosa en perjuicio de los consumidores.

En un comunicado, el director ejecutivo de la entidad, Eddy Alcántara, explicó que esos operativos de inspección que se vienen realizando en tiendas, librerías, papelerías de las principales ciudades, incluyendo el Distrito Nacional, buscan que las ofertas cumplan con la veracidad y transparencia requeridas por la ley 3658-05.

Dijo que también persiguen garantizar que los productos vendidos cumplan con las características anunciadas.

Indicó que el cuerpo de inspectores y los departamentos de Publicidad y Precios y Buenas Prácticas están verificando las ofertas de uniformes, libros de texto, cuadernos, mochilas, loncheras, lápices, lapiceros y otros materiales gastables que utilizan los estudiantes.

Alcántara dijo que “ya es costumbre realizar este tipo de operativos en períodos de mayor actividad comercial, porque queremos evitar que padres, madres y tutores sean víctimas de ofertas engañosas en establecimientos que promocionan útiles escolares como si fueran de alta calidad, pero que en realidad entregan productos defectuosos, de baja durabilidad o distintos a los anunciados”.

El funcionario dijo que la normativa de protección al consumidor, en su artículo 110, sanciona toda publicidad que por acción, omisión o ambigüedad pueda inducir al error al consumidor respecto a la naturaleza, calidad, cantidad, precio o condiciones de un bien o servicio.

En ese sentido, advirtió de que los negocios que incurran en estas prácticas serán sancionados con multas o suspensión temporal de operaciones, conforme establece la ley.