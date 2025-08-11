31.7 C
Santo Domingo
lunes, agosto 11, 2025
MOPC cerrará desde hoy pasos a desnivel, túneles y puentes por mantenimiento

Por: Redacción

Fecha:

Las labores se extenderán hasta el sábado 16 de agosto e incluyen limpieza, pintura y trabajos eléctricos en distintas vías del Gran Santo Domingo.

SD. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que, desde hoy lunes 11 y hasta el sábado 16 de agosto, se realizarán cierres parciales y totales al tránsito en diversos pasos a desnivel, túneles y puentes del Gran Santo Domingo para labores de mantenimiento.

Los trabajos se ejecutarán de 10:00 de la noche hasta su conclusión en cada caso, e incluirán limpieza general, recogida de desechos sólidos, barrido, control de maleza, limpieza de drenajes y trabajos de pintura o eléctricos según corresponda.

Hoy y mañana se cerrará el elevado de la avenida 27 de Febrero y, de forma parcial, el paso a desnivel de la carretera Santo Domingo–Samaná por trabajos eléctricos. Solo hoy habrá cierres parciales en los puentes Juan Bosch y Duarte.

De hoy al jueves se intervendrá el túnel de la 27 de Febrero con Abraham Lincoln y Winston Churchill, mientras que de hoy al miércoles será el turno del túnel de la Núñez de Cáceres.

Mañana martes se suman los elevados de la John F. Kennedy con Doctor Defilló y con Núñez de Cáceres, el túnel largo de la 27 de Febrero y el de la avenida Las Américas.

El miércoles habrá cierres en los elevados de la Kennedy con Lope de Vega, Tiradentes y Abraham Lincoln, así como en varios pasos a desnivel de la 27 de Febrero y en la Marginal de Las Américas.

El jueves, el MOPC cerrará elevados en la 27 de Febrero, Kennedy y Marginal de Las Américas, además del puente Juan Carlos y pasos a desnivel en la Charles de Gaulle y la avenida Ecológica.

El viernes y sábado se intervendrán elevados y pasos a desnivel en la autopista Las Américas, la Máximo Gómez y el Expreso Quinto Centenario, incluyendo Boca Chica y La Caleta.

