lunes, agosto 11, 2025
Sociales
Sociales

Jennifer Ventura, representante de Barahona, es coronada Miss Universo RD 2025

Por: Redacción

Fecha:

La joven dominicana conquistó la corona nacional y representará al país en el certamen internacional

Santo Domingo,  – Jennifer Ventura, representante de Barahona, fue coronada oficialmente como Miss Universo República Dominicana 2025 en una gala celebrada recientemente, en la que destacó por su carisma, elegancia y compromiso social.

La joven dominicana se impuso entre diversas concursantes de todo el país, demostrando no solo belleza sino también inteligencia y una profunda vocación de servicio. Jennifer tendrá la responsabilidad de representar a la República Dominicana en el próximo certamen internacional de Miss Universo, donde buscará llevar el nombre del país al más alto nivel.

Jennifer Ventura es la nueva Miss Universe República Dominicana 2025Repost from @missuniversedom (1)El certamen nacional contó con una alta audiencia y la presencia de personalidades del mundo del espectáculo, la moda y la cultura dominicana. Durante la ceremonia, Jennifer Ventura destacó en las diferentes etapas del concurso, incluyendo pasarela, entrevista y talento.

La nueva Miss Universo RD agradeció el apoyo recibido de su familia, su región y del público dominicano, y aseguró que trabajará con dedicación para promover causas sociales y culturales que beneficien a la sociedad.

Para más información sobre concursos de belleza y eventos sociales, visita nuestra página www.elperiodico.com.do.

Redacción

Greg Abbott advierte que arrestará a legisladores demócratas ausentes en Texas

