La joven dominicana conquistó la corona nacional y representará al país en el certamen internacional

Santo Domingo, – Jennifer Ventura, representante de Barahona, fue coronada oficialmente como Miss Universo República Dominicana 2025 en una gala celebrada recientemente, en la que destacó por su carisma, elegancia y compromiso social.

La joven dominicana se impuso entre diversas concursantes de todo el país, demostrando no solo belleza sino también inteligencia y una profunda vocación de servicio. Jennifer tendrá la responsabilidad de representar a la República Dominicana en el próximo certamen internacional de Miss Universo, donde buscará llevar el nombre del país al más alto nivel.

El certamen nacional contó con una alta audiencia y la presencia de personalidades del mundo del espectáculo, la moda y la cultura dominicana. Durante la ceremonia, Jennifer Ventura destacó en las diferentes etapas del concurso, incluyendo pasarela, entrevista y talento.

La nueva Miss Universo RD agradeció el apoyo recibido de su familia, su región y del público dominicano, y aseguró que trabajará con dedicación para promover causas sociales y culturales que beneficien a la sociedad.

