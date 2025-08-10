Santo Domingo.- Los efectos de una vaguada ubicada al oeste del país generará la mañana de este domingo chubascos dispersos en provincias como María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, Samaná, La Altagracia y San Pedro de Macorís, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

En la tarde, estas condiciones se sumarán a los efectos asociados al calentamiento vespertino, que darán lugar a incrementos nubosos acompañados de aguaceros fuertes en puntos aislados, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche sobre las provincias Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, La Vega, Azua, San Juan, Elías Piña, Dajabón y sectores del Gran Santo Domingo.

Respecto a las temperaturas, el Indomet anunció que continuarán bastante calurosas sobre el país debido a la época del año y la presencia de partículas de polvo proveniente del Sahara.

En ese sentido, recomienda a la población ingerir suficientes líquidos, vestir ropas ligeras y no exponerse directamente a la radiación solar, especialmente en el periodo de mayor insolación (11:00 de la mañana a 4:00 de la tarde). EFE

mf