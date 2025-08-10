31.1 C
Remesas a RD crecen 11.6 % en primeros siete meses de 2025

Por: Redacción

Fecha:

El Banco Central reporta más de 6,874 millones de dólares recibidos; EE.UU. aporta el 79 % del total

Remesas a República Dominicana suman 6,874.5 millones de dólares de enero a julio

Santo Domingo, 10 ago. – Las remesas enviadas a la República Dominicana alcanzaron 6,874.5 millones de dólares entre enero y julio de 2025, lo que representa un aumento del 11.6 % frente al mismo período de 2024, informó el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

En julio, los envíos sumaron 1,047.7 millones de dólares, un 13.6 % más que en julio del año anterior y un 13.4 % superior a lo registrado en junio de este año.

Impacto económico y origen de los fondos

El BCRD destacó que estos recursos enviados por la diáspora dominicana generan un efecto multiplicador en el consumo, la inversión y el financiamiento de los sectores más vulnerables.

Estados Unidos sigue siendo el principal origen de las remesas, con un 79.3 % de los envíos formales en julio, equivalentes a 756.3 millones de dólares.
Le siguen:

  • España: 78.4 millones (8.2 %)

  • Italia: 1.6 % del total

  • Haití y Suiza: 1.4 % cada uno

  • Otros países destacados: Canadá y Francia

Proyección para cierre de año

El Banco Central estima que las remesas enviadas al país alcanzarán 11,300 millones de dólares en 2025, consolidando a este flujo de divisas como una de las principales fuentes de ingresos externos de la economía dominicana.

Redacción
