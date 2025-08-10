31.1 C
Noticias

Petro advierte que ataque a Venezuela sería agresión a Latinoamérica

Por: Redacción

Fecha:

El presidente de Colombia rechaza una operación militar sin consenso regional y critica la recompensa de EE.UU. por Maduro

Bogotá. – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió este domingo que cualquier operación militar contra Venezuela sin la aprobación de “países hermanos” sería considerada una agresión contra América Latina y el Caribe.

En un mensaje en su cuenta de X, Petro recalcó que Colombia y Venezuela comparten lazos históricos y culturales.

“Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe”, afirmó.

Respaldo a Maduro en lucha contra el narcotráfico

El mandatario colombiano también republicó un mensaje del Ejército Bolivariano de Venezuela en rechazo a Estados Unidos y a la fiscal general Pam Bondi, quien anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro.

Petro sostuvo que Maduro y el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, han colaborado en la lucha contra el narcotráfico en la frontera binacional de 2,219 kilómetros, donde operan disidencias de las FARC, el ELN y otros grupos armados.

Críticas desde el sector empresarial

La posición de Petro fue cuestionada por María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), quien consideró que no se debe confundir hermandad entre pueblos con complicidad política.

“Decir que cualquier operación en Venezuela es agresión a Colombia no es diplomacia: es volcar al país y a sus Fuerzas a defender a un dictador y a un delincuente”, expresó.

Recompensa y antecedentes

Estados Unidos acusó a Maduro en 2020, durante la presidencia de Donald Trump, por delitos de narcotráfico y terrorismo. En enero de 2025, la actual administración incrementó la recompensa por su captura a 25 millones de dólares, cifra que ahora Bondi elevó a 50 millones.

