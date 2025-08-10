La DGM impuso multas superiores a 1.5 millones de pesos a negocios que empleaban mano de obra sin estatus legal

Migración multa a 28 empresas por contratar mano de obra extranjera irregular

Santo Domingo, 10 ago. – La Dirección General de Migración (DGM) impuso sanciones administrativas a 28 empresas acusadas de contratar trabajadores extranjeros en situación migratoria irregular, como parte de un plan para garantizar el cumplimiento de la ley y proteger el mercado laboral.

En un comunicado, la institución afirmó que estas medidas buscan prevenir situaciones que afecten el orden público y la seguridad nacional.

Más de 1.5 millones de pesos en multas

De las empresas sancionadas, 11 ya pagaron las multas, que suman más de 1.5 millones de pesos, mientras que 17 están pendientes de pago, incluidas dos en litigio contencioso administrativo.

Entre las sanciones más altas destacan:

Mudan Confort Collection : RD$ 450,000

Importadora Sexy Leidy , Importadora C&KY , Súper Tienda Mina y Supermercado Jade II : RD$ 150,000 cada una

Wan Xin, Tienda STD Mall y Plaza Estrella: RD$ 75,000 cada una

Destino de los fondos y compromiso institucional

Las sumas cobradas se depositan en la cuenta colectiva de la DGM y, tras su aprobación por la Dirección Nacional de Presupuesto, se destinan a cubrir necesidades operativas de la institución, que se financia con fondos propios.

Migración reiteró que intensificará la vigilancia y sanción de este tipo de infracciones para evitar distorsiones en el mercado laboral y en el cumplimiento de las reglas migratorias.