Greg Abbott advierte que arrestará a legisladores demócratas ausentes en Texas

El gobernador republicano amenaza con años de detenciones si los congresistas regresan para frenar el nuevo mapa electoral impulsado por Trump

Abbott advierte que legisladores demócratas podrían enfrentar años fuera de Texas para evitar arresto

Miami,. – El gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtió este domingo que la amenaza de arrestar a decenas de legisladores demócratas que abandonaron el estado para bloquear la votación de un nuevo mapa electoral “podría durar literalmente años”.

En entrevista con Fox News, Abbott aseguró que, si regresan a Texas, serán arrestados y llevados al Capitolio en Austin para restablecer el cuórum.

“Si quieren evadir el arresto, tendrán que permanecer fuera del estado de Texas por años, literalmente”, afirmó.

Fuga para impedir el cuórum

Hace una semana, alrededor de 50 legisladores demócratas dejaron Texas para evitar que la Cámara estatal votara un plan que, según Abbott, añadiría cinco nuevos escaños republicanos en la Cámara de Representantes federal. El gobernador acusó al grupo de violar la Constitución estatal y no cumplir con su juramento.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, pidió al Tribunal Supremo estatal expulsar a 13 congresistas como represalia.

Protección en estados demócratas y presión federal

Los legisladores permanecen en Illinois y Nueva York, estados gobernados por demócratas que han prometido protegerlos. Sin embargo, Abbott insistió en que seguirá convocando sesiones especiales de 30 días hasta aprobar el nuevo mapa.

El conflicto escala a nivel nacional luego de que el FBI aceptara ayudar a localizar a los legisladores, mientras otros estados republicanos como Florida, Indiana y Ohio impulsan procesos similares.

Trump y las elecciones de 2026

El nuevo mapa electoral es parte de la estrategia del expresidente Donald Trump para mantener la mayoría republicana en la Cámara Baja (219-212) en las elecciones de medio término de 2026.

