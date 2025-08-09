Persistirán temperaturas calurosas y condiciones inestables hasta el lunes en República Dominicana

Santo Domingo – Una vaguada en varios niveles de la troposfera afectará el territorio nacional, provocando aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en diversas provincias de la República Dominicana, especialmente en horas de la tarde y primeras horas de la noche, informó este sábado el Instituto Dominicano de Meteorología (Onamet).

Para este sábado, se prevén chubascos aislados en La Altagracia, Samaná y María Trinidad Sánchez en horas matutinas. Luego, la vaguada combinará sus efectos con factores locales para provocar aumentos nubosos con aguaceros y tormentas eléctricas en zonas como El Seibo, La Romana, Monte Plata, Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Azua, La Vega, Santiago, Monseñor Nouel, San Juan, Independencia, Elías Piña y áreas cercanas.

El polvo del Sahara seguirá presente en baja concentración, mientras que las temperaturas se mantendrán calurosas, con mínimas entre 22 °C y 24 °C y máximas entre 33 °C y 35 °C.

Para el domingo, se esperan incrementos nubosos con aguaceros y tormentas eléctricas aisladas principalmente en el sureste, la Cordillera Central y zonas fronterizas. En el Distrito Nacional y Santo Domingo, se pronostican nubes dispersas con algunos chubascos en la tarde.

El inicio de la semana laboral mantendrá condiciones similares, con la vaguada alejándose hacia la porción occidental y una masa de aire con menor humedad dominando el ambiente.

Onamet mantiene vigilancia sobre dos ondas tropicales en el Atlántico que presentan baja probabilidad de desarrollo ciclónico, sin representar amenaza para el país.

Para más información actualizada sobre el clima y alertas, visita nuestra sección de Meteorología en El Periódico.

