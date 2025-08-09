27.8 C
Santo Domingo
sábado, agosto 9, 2025
Noticias

Terror en Times Square: adolescente abre fuego y deja tres heridos en pleno corazón de Nueva York

Por: Redacción

Fecha:

El joven agresor abrió fuego en la concurrida plaza neoyorquina; las víctimas presentan heridas que no ponen en riesgo sus vidas

Nueva York, EE.UU. – Tres personas resultaron heridas luego de que un adolescente abriera fuego en Times Square, uno de los lugares turísticos más concurridos de Nueva York, causando pánico y confusión entre visitantes y residentes.

El incidente ocurrió en horas de la tarde cuando el joven comenzó a disparar de manera indiscriminada en la concurrida plaza, generando una estampida de personas que buscaban refugio y huir del lugar.

Las autoridades respondieron de inmediato, asegurando la zona y logrando la detención del presunto agresor sin que se reportaran enfrentamientos adicionales. Las víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos, donde recibieron atención médica; sus heridas fueron calificadas como no mortales.

La Policía de Nueva York ha iniciado una investigación para determinar el móvil del ataque, revisando grabaciones de cámaras de seguridad y recogiendo testimonios de testigos presenciales.

Times Square, conocido por su vibrante actividad comercial y turística, fue cerrado temporalmente para facilitar las labores de emergencia y preservar la seguridad pública.

Este hecho ha generado preocupación entre residentes y turistas, que exigen mayor seguridad en zonas de alta afluencia pública.

Redacción
Vaguada provocará aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias

