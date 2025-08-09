Rusia revisita el pasado: rehabilitan a Stalin y cuestionan la denuncia de Jruschov mientras crece el culto a Putin

Moscú, (EFE) – La rehabilitación de Josef Stalin en Rusia ha alcanzado un nuevo nivel con la reciente decisión del Partido Comunista de Rusia (PCR) de descalificar como falso el histórico informe del XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) de 1956, cuando Nikita Jruschov denunció el culto a la personalidad del dictador georgiano y las represiones masivas que marcaron su régimen.

Este movimiento es parte de una campaña impulsada y sancionada desde el Kremlin, que busca limpiar la imagen de Stalin, cuyo legado sigue siendo fuente de división tanto dentro como fuera de Rusia. Según el PCR, el informe de Jruschov, que destapó los horrores de las purgas estalinistas, contenía “hechos manipulados y acusaciones falsas” que distorsionaban su papel como líder.

Viacheslav Volodin, presidente de la Duma Estatal, ha respaldado esta postura, afirmando que es esencial defender la historia y los nombres de los líderes que lograron la Victoria en la Segunda Guerra Mundial, argumentando que estos deben ser perpetuados como héroes nacionales.

El discurso que sacudió al mundo comunista

El informe de Jruschov fue un hito en la historia soviética y mundial. En él, el entonces líder soviético advertía contra la idolatría de los líderes, citando a Karl Marx y Lenin, quien antes de morir había expresado su preocupación por la concentración de poder en Stalin.

Jruschov describió a Stalin como un tirano que exigía obediencia absoluta, con una “manía persecutoria” que llevó a la eliminación física y moral de miles bajo la etiqueta de “enemigos del pueblo”. Entre 1937 y 1938, Stalin firmó personalmente cientos de listas de represaliados.

Con valentía histórica, Jruschov pidió poner fin al culto a la personalidad para evitar que el poder absoluto destruyera al partido y a la nación.

Un pasado oscuro que resurge en debate

Aunque Stalin fue oficialmente condenado y su imagen desacralizada tras el XX Congreso, la actual administración rusa parece revertir esa tendencia. Mientras tanto, el presidente Vladimir Putin acumula un poder similar al de Stalin, con un control férreo del Estado y un referéndum que le permitiría mantenerse en el poder hasta 2036.

El paralelismo entre ambos líderes es preocupante para observadores internacionales, especialmente tras la ofensiva rusa en Ucrania, que recuerda los oscuros episodios de la era estalinista, incluyendo el Holodomor, la hambruna provocada que causó millones de muertes.

Putin y el nuevo culto a la personalidad

Putin ha consolidado un régimen donde la separación de poderes y la colegialidad han sido anuladas, convirtiendo la presidencia en un poder absoluto. Su guerra en Ucrania, iniciada en 2022, ha provocado cientos de miles de muertos, un costo humano que rememora los trágicos episodios del siglo XX.

Mientras la historia se reinterpreta en Rusia, el mundo observa con preocupación el resurgir del autoritarismo y la manipulación del pasado.