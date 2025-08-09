27.8 C
Santo Domingo
sábado, agosto 9, 2025
InicioCineRepública Dominicana brilla en Festival de Cine de Locarno 2025
Cine

República Dominicana brilla en Festival de Cine de Locarno 2025

Por: Redacción

Fecha:

Mas noticias

Profesionales dominicanos participan en plataformas clave para impulsar el cine nacional

 

Locarno, Suiza – Por cuarto año consecutivo, la República Dominicana reafirma su compromiso con la internacionalización del cine nacional al participar activamente en el Festival Internacional de Cine de Locarno 2025, uno de los eventos cinematográficos más importantes de Europa.

Este año, una delegación diversa de profesionales dominicanos, respaldada por la Dirección General de Cine (DGCINE), forma parte de residencias creativas, plataformas de coproducción y encuentros especializados que fortalecen los vínculos con la industria audiovisual global.

Entre los participantes destaca la productora Mary Helen Ferreira (Cinefilms) y Kryzz Gautier (Reclaimed Entertainment), quienes presentan sus proyectos en el programa Match Me! de LocarnoPro, una plataforma que conecta casas productoras emergentes con aliados internacionales.

También forma parte de la delegación la cineasta Lei González, invitada a la plataforma Open Doors, dedicada a apoyar el cine independiente. En esta edición, centrada en creadores africanos, González busca fortalecer la colaboración entre África y el Caribe.

La directora Karen Joaquín, reconocida por sus cortometrajes presentados en festivales internacionales como Málaga y Berlinale, integra la residencia artística Directors’ BaseCamp, donde potenciará su práctica artística en un entorno interdisciplinario e internacional.

Festival de Cine de Locarno
Lia Baez, Mary Elena Ferreira, Isabella Garcia, Kryzz Gautier y Lei Gonzalez

Asimismo, Isabella García, coordinadora de Relaciones Internacionales de la DGCINE, participa en reuniones estratégicas con plataformas e instituciones del ecosistema audiovisual mundial durante LocarnoPro.

La destacada participación dominicana en Locarno refleja el avance del cine nacional, resultado de la profesionalización del sector y el fortalecimiento institucional, que posicionan a la República Dominicana como un actor relevante en la industria audiovisual internacional.

Para más noticias y coberturas culturales, visita www.elperiodico.com.do.

Redacción
Redacción

Ultimas noticias

-Publicidad -
Artículo anterior
Alec Baldwin recibe revés judicial en el caso “Rust”

Deja un comentario

Nosotros

Noticias actualizadas de República Dominicana y del mundo Contáctanos: [email protected]

Últimas noticias

Terror en Times Square: adolescente abre fuego y deja tres heridos en pleno corazón de Nueva York

Noticias 0
El joven agresor abrió fuego en la concurrida plaza...

Vaguada provocará aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias

Noticias 0
Persistirán temperaturas calurosas y condiciones inestables hasta el lunes...

Fallece Jim Lovell, comandante de la histórica misión Apolo 13

Noticias 0
Exastronauta de la NASA y símbolo de valentía espacial...

¿Qué pasó esta semana?

Terror en Times Square: adolescente abre fuego y deja tres heridos en pleno corazón de Nueva York

Noticias 0
El joven agresor abrió fuego en la concurrida plaza...

Fallece José Rafael Lantigua, referente intelectual de la cultura dominicana

Noticias 0
Exministro de Cultura, escritor, académico y columnista de amplia...

Fallece Jim Lovell, comandante de la histórica misión Apolo 13

Noticias 0
Exastronauta de la NASA y símbolo de valentía espacial...

© 2024 - Max Bosio - Over Kontrol Group