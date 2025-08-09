Profesionales dominicanos participan en plataformas clave para impulsar el cine nacional

Locarno, Suiza – Por cuarto año consecutivo, la República Dominicana reafirma su compromiso con la internacionalización del cine nacional al participar activamente en el Festival Internacional de Cine de Locarno 2025, uno de los eventos cinematográficos más importantes de Europa.

Este año, una delegación diversa de profesionales dominicanos, respaldada por la Dirección General de Cine (DGCINE), forma parte de residencias creativas, plataformas de coproducción y encuentros especializados que fortalecen los vínculos con la industria audiovisual global.

Entre los participantes destaca la productora Mary Helen Ferreira (Cinefilms) y Kryzz Gautier (Reclaimed Entertainment), quienes presentan sus proyectos en el programa Match Me! de LocarnoPro, una plataforma que conecta casas productoras emergentes con aliados internacionales.

También forma parte de la delegación la cineasta Lei González, invitada a la plataforma Open Doors, dedicada a apoyar el cine independiente. En esta edición, centrada en creadores africanos, González busca fortalecer la colaboración entre África y el Caribe.

La directora Karen Joaquín, reconocida por sus cortometrajes presentados en festivales internacionales como Málaga y Berlinale, integra la residencia artística Directors’ BaseCamp, donde potenciará su práctica artística en un entorno interdisciplinario e internacional.

Asimismo, Isabella García, coordinadora de Relaciones Internacionales de la DGCINE, participa en reuniones estratégicas con plataformas e instituciones del ecosistema audiovisual mundial durante LocarnoPro.

La destacada participación dominicana en Locarno refleja el avance del cine nacional, resultado de la profesionalización del sector y el fortalecimiento institucional, que posicionan a la República Dominicana como un actor relevante en la industria audiovisual internacional.

